Нападение на Сивохо: полиция задержала 15 человек

Случившееся на презентации также прокомментировал и сам потерпевший

Полиция задержала 15 человек, которые набросились на советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергея Сивохо. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

Правоохранители отметили, что после инцидента с Сивохо молодые люди пытались убежать, однако 15 активных участников были задержаны и доставлены в Печерское управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. Полицейские продолжают поиски всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок четыре года.

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В свою очередь сам Сивохо прокомментировал в Facebook случившееся на презентации.

"Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война – это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог", – написал он.

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Отметим, что в эфире одного из украинских телеканалов Сергей Сивохо сетовал на медленный темп движения Украины к НАТО. Более того, он еще и повторил любимый месседж Кремля о "внутреннем конфликте". Это особенно вызвало недовольство активистов.

"Да, есть стремление. Да, оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, боевые действия", – говорил он.

В то же время вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко ответил на скандальное заявление Сивохо по вступлению Украины в НАТО.

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