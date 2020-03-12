В Киеве набросились на Сивохо и толкнули его на пол: видео потасовки

В Киеве после презентации Национальной платформы примирения с Донбассом произошла потасовка с участием советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергея Сивохо, в ходе которой он даже упал от толчка.
На презентации присутствовали журналисты и члены Нацкорпуса. После словесных перепалок советника секретаря СНБО толкнули, и он упал. Людей возмутило высказывания Сивохо о "внутреннем конфликте на Донбассе". Такую позицию регулярно пытается навязывать Москва и Украине, и мировому сообществу.
После того, как от него так и не добились объяснений, он попытался уйти, но в какой-то момент один из присутствующих сильно толкнул его и Сивохо упал.
Отметим, что в эфире одного из украинских телеканалов Сергей Сивохо сетовал на медленный темп движения Украины к НАТО. Более того, он еще и повторил любимый месседж Кремля о "внутреннем конфликте".
"Да, есть стремление. Да, оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, боевые действия", – говорил он.
В то же время вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко ответил на скандальное заявление Сивохо по вступлению Украины в НАТО.
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