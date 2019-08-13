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Данилюк назвал ключевые задачи обновленной СБУ

Сегодня, 11:22

Ключевая цель реформы - не ослабить СБУ, а сделать ее сильнее, говорит секретарь СБУ

Скриншот

Скриншот

С момента обретения Украиной независимости речь идет о реформе Службы безопасности, и очень важно, чтобы инициированная президентом Владимиром Зеленским реформа была успешной и результативной.

Об этом секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал в интервью BBC Україна.

"Нам нужна не история противостояния, а командная работа, и именно этого ожидает президент. Он еще во время предвыборной кампании говорил о важности реформирования, этого требует закон, международные обязательства, также на это существует запрос общества", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилюк рассказал, что сегодня такая работа происходит с привлечением Ивана Баканова, Офиса президента, экспертов, чтобы можно было выйти на комплексное видение реформы.

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"Ключевая цель этой реформы – не ослабить СБУ, а сделать ее сильнее в ключевых функциях – контрразведывательная деятельность и борьба с терроризмом", – говорит чиновник.

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Фото: finclub.net

"У нас существует много органов – Служба внешней разведки, ГУР, МВД, таможня, налоговая милиция, Нацполиция. И надо понимать, что все эти органы связаны между собой. Делать любую реформу этих структур, не меняя СБУ, невозможно. И наоборот: реформировать СБУ, не изменяя другие органы, тоже не имеет смысла", – считает секретарь СНБО.

По его словам, сейчас выходит на финишную прямую закон о Службе финансовых расследований, разработанный в 2016 году, проведенный через Кабмин и приостановленный бывшим главой государства.

"Сейчас мы этот законопроект обновили. Учитывая то, как меняется ситуация, должны измениться и подходы. К Службе внешней разведки должны перейти функции от СБУ, от Нацполиции, налоговой. Должна быть комплексная работа – если подается закон о Службе внешней разведки, то должно быть и закон о СБУ. И они должны быть согласованы", – резюмировал Данилюк.

Напомним, ранее Данилюк объяснил, почему СНБО еще не провел заседание по Донбассу.

Новости "Сегодня" также сообщали, что Владимир Зеленский приказал уволить глав СБУ в трех областях и ряд начальников полиции.

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СБУ СНБО реформа Данилюк

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