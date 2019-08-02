Сейчас обсуждаются даты визита Зеленского в США

/ Фото: president.gov.ua

Данилюк озвучил главную цель визита Зеленского в США https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-08-02T20:19:51+03:00 Политика Сейчас обсуждаются даты визита Зеленского в США

Обсуждения вопросов безопасности станут основой для обсуждений во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Вопрос безопасности — это где-то 80% всей нашей повестки дня с США. Это очень важно и будет в будущем во время встречи лидеров основой, по сути, этих переговоров", – сказал Данилюк.

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Сейчас проходит работа Министерства иностранных дел Украины над датами визита.

"Там у меня была четкая цель — мы наработали новую повестку дня сотрудничества в сфере безопасности между США и Украиной", – добавил Данилюк.

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Также секретарь СНБО сообщил о достижении договоренности с американскими партнерами о предоставлении помощи в сфере кибербезопасности.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский сообщил, что его визит в США может состояться нынешним летом. А в середине июня специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Украины в Вашингтон пока не определена.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

Кроме того, ранее новости "Сегодня" сообщали, что сопредседатели Конгрессового украинского кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с инициативой пригласить Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса.

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