Данилюк озвучил главную цель визита Зеленского в США

Обсуждения вопросов безопасности станут основой для обсуждений во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
"Вопрос безопасности — это где-то 80% всей нашей повестки дня с США. Это очень важно и будет в будущем во время встречи лидеров основой, по сути, этих переговоров", – сказал Данилюк.
Сейчас проходит работа Министерства иностранных дел Украины над датами визита.
"Там у меня была четкая цель — мы наработали новую повестку дня сотрудничества в сфере безопасности между США и Украиной", – добавил Данилюк.
Также секретарь СНБО сообщил о достижении договоренности с американскими партнерами о предоставлении помощи в сфере кибербезопасности.
Отметим, что ранее Владимир Зеленский сообщил, что его визит в США может состояться нынешним летом. А в середине июня специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Украины в Вашингтон пока не определена.
Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.
Кроме того, ранее новости "Сегодня" сообщали, что сопредседатели Конгрессового украинского кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с инициативой пригласить Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса.
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