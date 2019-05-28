Данилюк показал голые стены секретной комнаты АП, у Порошенко объяснили "пропажу" техники

Турчинов объяснил сложившуюся ситуацию с якобы отсутствием компьютерной техники

Новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты, где проводились совещания с военными в Администрации президента, исчезла вся техника с секретной информацией.

Он выложил на своей странице в Facebook видео пустой комнаты с голыми стенами, где остались только Государственный флаг Украины и президентский штандарт.

"Еще месяц назад она выглядела совершенно по-другому – на всех стенах висели мониторы, которые были подключены к серверам, которые находятся по ту сторону стены…", – рассказал Данилюк.

По его словам, на совещаниях в ситуационной комнате часто использовали информацию из секретных источников, которая попадала в комнату по защищенным каналам связи. Эта информация должна была храниться на серверах в соседней комнате.

"Серверы находились – именно находились, потому что сейчас их там нет – в этот комнате. Как вы видите, тут сейчас пусто. Серверы также были вывезены, – сообщил он и поинтересовался. – Что произошло с серверами, на которых хранилась секретная информация?"

Пресс-секретарь бывшего главы государства Святослав Цеголко объяснил, что вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Петра Порошенко и, соответственно, возвращена арендодателю.

"Никакой конфиденциальной информации на сервер не хранилось, доступ к ней обеспечивался только on line", – подчеркнул журналист на своей странице в Facebook.

По его словам, комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ и Налоговой службе.

"Кстати, в СНБО, где работает г-н Данилюк, является ситуационным центром, со всеми конфиденциальными серверами", – добавил Цеголко.



В то же время экс-секретарь СНБО Александр Турчинов объяснил сложившуюся ситуацию с якобы отсутствием компьютерной техники.

"У наших граждан может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются аппарата СНБО. Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации президента Украины (улица Банковая)", – рассказал отставной чиновник на своей странице в Facebook.

По его словам, главный ситуационный центр СНБО на улице Болбочана и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме.

"Когда Александр Данилюк попадет на свое рабочее место в аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться", – подытожил Турчинов.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский издал указ №327/2019, которым назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем СНБО .

Больше о кадровых назначениях читайте на сайте "Сегодня": "Команда Зеленского: кого и на какие должности назначил президент".

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