Данилюк встретился с представителем США в Украине

Секретарь СНБО обсудил с Кристиной Куин реформирование сектора обороны и безопасности Украины

Фото: СНБО

На днях секретарь СНБО Александр Данилюк уже встречался с американским экспертом, а сегодня провел встречу с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Куин, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время разговора они обсудили состояние и перспективы реформирования сектора безопасности и обороны Украины и вопросы расширения двустороннего сотрудничества с США.

Данилюк отметил, что реформы армии, "Укроборонпрома", СБУ, поставки качественного оружия и техники для украинской армии, кибербезопасность – это главные приоритеты в работе СНБО.

"СНБО Украины должен стать площадкой, способен оперативно реагировать на все возможные проблемы", – сказал Данилюк и подчеркнул важность "минского процесса" по урегулированию ситуации на Донбассе.

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В свою очередь Куин отметила прогресс в реализации оборонной реформы, подчеркнула важность проведения прозрачного международного аудита "Укроборонпрома", и заверила в неизменности поддержки США Украина на геополитической арене.

Напомним, недавно Данилюк встречался с польским министром Ежи Квеценским. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних экономических отношений и возможности их активизации и дальнейшего развития, а также вызовы по безопасности в регионе.

Также на днях Данилюк побывал на испытаниях грозного ракетного вооружения.

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