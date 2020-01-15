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Данные о зарплатах топ-чиновников будут публиковать ежемесячно

15 января, 16:20

Правительство решило платить госслужащим достойные зарплаты и публиковать данные о них каждый месяц

/ Фото: Pixabay

Правительство будет ежемесячно обнародовать данные о доходах министров.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в ходе брифинга по результатам заседания Кабмина.

"Мы будем официально публиковать ежемесячно все доходы, которые получают наши топ-чиновники. Это не является секретной информацией. Мы считаем, что это будет еще один шаг, чтобы мы стали более прозрачными и честными с обществом. На сайте Кабинета министров будет публиковаться ежемесячно тот доход, который получают министры, который получают заместители", – сказал он.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что правительство изменит принцип оплаты труда и установит сетку зарплат для топ-чиновников. В Кабмине пришли к выводу, что будут платить достойные зарплаты чиновникам, чтобы они не зарабатывали коррупционным путем.

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Это решение предварил скандал с обнародованными данными о зарплатах министров.

Ранее в эфире телеканала "Украина 24" министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен. А средняя пенсия, по мнению чиновника, должна быть на уровне 20 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Источник: Гордон

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