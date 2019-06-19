Даты визита Зеленского в США еще не определены – Волкер

Президент США Дональд Трамп приглашает Зеленского в Белый дом

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque.

Сроки визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты пока не определены. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Президент США Дональд Трамп написал президенту Зеленскому, указал, что приглашает его с визитом в Белый дом в сроки, которые еще надо согласовать. Мы надеемся, что это произойдет скоро", — сказал Курт Волкер.

Ранее впервые после президентских выборов в Украине в США прибыла украинская делегация, представляющая новую власть. Среди прочего, обсуждался вопрос будущей встречи президента Владимира Зеленского с американским лидером. Отметим, что ранее Дональд Трамп приглашал президента Украины в США.

Как сообщали новости "Сегодня", эксперт-международник Антон Кучухидзе рассказывал нам, когда Зеленский встретится с Трампом, и о чем будут говорить. Он считает, что это будет полноценный визит, а не переговоры на ходу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Даты визита Зеленского в США еще не определены – Волкер". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"