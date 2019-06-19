Даты визита Зеленского в США еще не определены – Волкер
Президент США Дональд Трамп приглашает Зеленского в Белый дом
Сроки визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты пока не определены. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
"Президент США Дональд Трамп написал президенту Зеленскому, указал, что приглашает его с визитом в Белый дом в сроки, которые еще надо согласовать. Мы надеемся, что это произойдет скоро", — сказал Курт Волкер.
Ранее впервые после президентских выборов в Украине в США прибыла украинская делегация, представляющая новую власть. Среди прочего, обсуждался вопрос будущей встречи президента Владимира Зеленского с американским лидером. Отметим, что ранее Дональд Трамп приглашал президента Украины в США.
Как сообщали новости "Сегодня", эксперт-международник Антон Кучухидзе рассказывал нам, когда Зеленский встретится с Трампом, и о чем будут говорить. Он считает, что это будет полноценный визит, а не переговоры на ходу.
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