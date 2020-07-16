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Дебаты между Кличко и Верещук: что предлагает Зеленский

16 июля, 22:31

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Зеленский считает, что дебаты должны быть открытыми

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителям Киева было бы интересно послушать дебаты по важным для столицы вопросам между действующим мэром Виталием Кличко и кандидатом от "Слуги народа", народным депутатом Ириной Верещук.

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Об этом он сказал на встрече с журналистами после завершения заседания фракции "Слуга народа".

"Мне кажется, что это очень важно. Я помню, как один президент вызывал меня на дебаты. Мне кажется, что мы должны быть открыты, никто не должен бояться", – заметил президент.

По его мнению, предметные профессиональные дебаты, по вопросам жизни города, градостроительства, ЖКХ, инфраструктуры, финансов, транспорта были бы очень интересны.

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"Киевлянам очень интересно было бы услышать ответы на эти вопросы на дебатах между действующим мэром и Ириной Верещук", – резюмировал он.

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Ирина Верещук – председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Имеет опыт работы мэром – в 2010-2015 годах была мэром Равы-Русской. Избрана народным депутатом по списку партии "Слуга народа" под №29. На посту Ирина Верещук заявляла о необходимости децентрализации власти, проведения административно-территориальной реформы в Украине, передачи налогов местным общинам. Она также была представителем правительства в ВРУ.

Ранее Зеленский назвал Верещук лучшим кандидатом в мэры Киева.

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выборы дебаты Украина Виталий Кличко Владимир Зеленский Ирина Верещук

Источник: Сегодня

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