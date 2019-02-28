Дебаты о языковом законе: в Раде показали ящики с миллионом подписей против его принятия

"Оппоблок" просит снять с повестки дня языковой законопроект

Дебаты о языковом законе: в Раде показали ящики с миллионом подписей против его принятия 2019-02-28T21:26:08+02:00 Политика «Оппоблок» просит снять с повестки дня языковой законопроект

Сегодня в Верховной Раде рассматривали языковой закон. Спикер парламента еще накануне сообщил, что рассмотрение документа может длиться несколько дней, ведь проект закона содержит тысячи правок.

С блокирования трибуны началось рассмотрение языкового закона в парламенте. Депутаты от "Оппозиционного блока" принесли несколько коробок, в которых, убеждают они, собрали более миллиона подписей людей, которые против этого закона.

"Мы уже много раз обращались к коалиции и просили прекратить раскалывать общество и снять с повестки дня языковой законопроект. В поддержку нашей инициативы мы собрали более миллиона подписей за право людей разговаривать и учиться на родном языке. Мы будем защищать право людей говорить на родном языке. Не голосуйте за этот позорным закон, прислушайтесь к здравому смыслу", – заявил народный депутат Александр Вилкул.

Коробки с подписями передали спикеру Верховной Рады. Заявили – за документ не будут голосовать и покинули сессионный зал.

Согласно новому закону, единственным государственным языком в стране признается украинский. Общаться на нем обязательно должны все чиновники, депутаты, руководители силовых органов, медработники и сотрудники сферы обслуживания. А вот в повседневной жизни закон не предусматривает каких-либо языковых ограничений: украинцы сами будут выбирать язык общения. Сегодня парламентарии за закон еще не голосовали. Сначала должны рассмотреть правки. А их больше двух с половиной. Завтра у депутатов короткий день, поэтому за рассмотрение документа возьмутся уже на следующей парламентской неделе, то есть в середине марта.

Напомним, Александр Вилкул предложил основать в Верховной Раде библиотеку родной литературы и передал спикеру Андрею Парубию "Кобзарь", напомнив, что там произведения Тараса Шевченко как на украинском, так и на русском языках.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Вилкул отреагировал на законопроект о языке, который на этой неделе рассматривает парламент.

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