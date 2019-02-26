Вилкул предложил основать в Раде библиотеку
Лидер оппозиции резко выступил против языкового законопроекта № 5670-д
Народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул предложил основать в Верховной Раде библиотеку родной литературы и передал спикеру Андрею Парубию "Кобзарь", напомнив, что там произведения Тараса Шевченко как на украинском, так и на русском языках.
С трибуны парламента Александр Вилкул выступил резко против провластного, по его мнению, языкового законопроекта № 5670-д. Лидер оппозиции заявил, что в законопроекте якобы "вообще не идет речь о защите украинского государственного языка, который мы, безусловно, уважаем. Там идет речь о запрете других языков в нашей многоязычной, многонациональной и многокультурной стране".
Напомним, на этой неделе, 28 февраля 2019-го Верховная Рада планирует начать рассмотрение во втором чтении законопроекта № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В октябре 2018-го он был принят в первом чтении. Вилкул, который системно и последовательно выступает за то, чтобы громады на местах сами определяли, как какие региональные языки использовать, в том числе в образовании, не только резко раскритиковал закон, но и потребовал ввести мораторий на рассмотрение вопросов, которые раскалывают общество вопросами языка, истории и веры.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Вилкул отреагировал на законопроект о языке, который на этой неделе будет рассматривать парламент.
Ткаже напомним, Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона.
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