Дело на 80 миллионов: НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу и просит арест

Максим Микитась подозревается в махинациях с квартирами для Нацгвардии с нанесением большого ущерба ведомству

Максим Микитась. Фото: facebook.com/maxim.mikitas

Бывший народный депутат VIII созыва Максим Микитась ранее похулиганил в Черниговской области, а теперь он подозревается в возможной организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии. Ему сообщили о подозрении и антикоррупционеры просят о его аресте. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"По согласованию прокурора САП и детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщено о подозрении бывшему народному депутату XIII созыва Максиму Микитасю в совершении особо тяжкого имущественного преступления, а именно: в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Экс-нардепу инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был сам Микитась, и командующим Нацгвардии (на тот момент Юрий Аллеров) по обмену принадлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале на окраине Киева. Как следствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению согласно экспертным заключениям нанесен ущерб на сумму 81 635 448 гривен.

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Также НАБУ подало ходатайство о применении меры пресечения Микитасю в виде ареста с возможностью залога в размере 300 миллионов гривен.

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Как сообщали новости "Сегодня", 14 мая по подозрению в коррупции с недвижимостью был задержан экс-командующий Нацгвардии Юрий Аллеров. Как рассказывал агент НАБУ Евгений Шевченко, одна из квартир досталась дочери генерала.

Следствие установило, что в 2000-х годах Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. В НАБУ рассказали подробней о схеме с квартирами.

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