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Дело о роспуске Рады: КСУ должен принять решение до 29 июня

11 июня, 14:30

Представитель президента Вениславский также объяснил сегодняшний визит Зеленского в суд

Фото: КСУ
Фото: КСУ.

После рассмотрения Конституционным судом указа президента о роспуске Верховной Рады, на принятие решения отводится месяц – не позднее 29 июня. Однако представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский рассчитывает, что вердикт будет вынесен как можно раньше. Об этом он сказал журналистам в перерыве судебного заседания.

"Закон о Конституционном суде дает на принятие решения по этому вопросу месяц. То есть можем прогнозировать, что не позднее 29 июня 2019 года должно быть решение суда, но мы ожидаем его быстрее, мы не заинтересованы в затягивании процесса каким-то образом",- сказал он.

В то же время Вениславский объяснил, что сегодня не стоит ждать решения суда, так как по процедуре судьи после окончания открытой части слушаний переходят к закрытой.

"Не было ни разу, чтобы в день открытия заседания было решение. Это очень маловероятно", – пояснил он.

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В то же время представитель президента в КСУ даже не допускает возможности признания указа Зеленского неконституционным.

"Убежден, что оснований для признания неконституционным указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента нет", – сказал представитель президента в КСУ.

Комментируя визит Зеленского в Конституционный суд, Вениславский объяснил, что глава суда направил приглашение президенту об участии в заседании.

"Президент явился и он воспользовался своим правом и заявил ходатайство о том, чтобы суд слушал дело в его отсутствии при представительстве его интересов представителем президента в КС… На этом он считает свою миссию выполненной, чтобы не осуществлять давление на суд", – пояснил представитель Зеленского.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский в своем выступлении в Конституционном суде заявил, что указ о роспуске парламента отвечает и букве, и духу закона, и является абсолютно конституционным и юридически обоснованным.

В свою очередь один из инициаторов конституционного представления нардеп от "Народного фронта" Игорь Алексеев во время выступления в суде заявил, что Зеленский не имел права распускать парламент до 17 июня.


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Тег Рада, роспуск, КСУ, Зеленский, решение, Вениславский

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Источник:

Интерфакс-Украина

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