Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости политики

Дело о роспуске Рады: в КСУ заявили, что Парубий не прислал список депутатов коалиции

11 июня, 12:47

Прекращение работы коалиции было основанием для роспуска парламента, но есть загвоздка в датах

Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy
Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy.

Отсутствие коалиции в Верховной Раде дало повод президенту Украины распустить парламент. Однако многие депутаты утверждают, что "Европейская Украина" существовала до 17 мая. В то же время на заседании Конституционного суда по делу о роспуске ВР судья Виктор Кривенко заявил, что глава парламента Андрей Парубий прислал не все данные по существовавшей коалиции.

По его словам, спикер ВР прислал не все данные по коалиции – суд интересовал список депутатов, которые входили в "союз" после 18 февраля 2016 года.

"Во время подготовки материалов дела к рассмотрению с целью обеспечения объективного рассмотрения дела... был направлен запрос к главе ВР с просьбой предоставить список депутатов, которые сформировали коалицию, состав совета коалиции, информацию об изменениях в составе в коалиции, заявления о выходе из коалиции депутатских фракций... Председатель ВР Андрей Парубий предоставил запрашиваемые материалы, за исключением: информации об изменениях в составе коалиции в связи с выходом из нее депутатских фракций "Самопомич", фракции Радикальной партии и "Батькивщины"; материалы деятельности Рады коалиции за период с 18 февраля 2016 года по настоящее время; список депутатов, которые входили в депутатские фракции, которые были в составе коалиции после 18 февраля 2016 года. Подчеркиваю, эти материалы не были направлены в адрес КСУ", – заявил Кривенко.

Читайте также

В свою очередь представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил журналистам в перерыве заседания суда, что нет оснований ставить под сомнение легитимность указа президента, передает УНИАН.

По его мнению, депутаты "взбунтовались" против решение Зеленского из-за того, что "некоторые политические силы понимают, что они остаются за бортом истории, и пытаются всяческими намерениями манипулировать фактами для того, чтобы поставить под сомнение легитимность указа".

Как сообщали новости "Сегодня", один из инициаторов конституционного представления нардеп от "Народного фронта" Игорь Алексеев во время выступления в суде заявил, что Зеленский не имел права распускать парламент до 17 июня.

В свою очередь Владимир Зеленский в своем выступлении в Конституционном суде заявил, что указ о роспуске парламента отвечает и букве, и духу закона, и является абсолютно конституционным и юридически обоснованным.

11 июня новости "Сегодня" готовят спецвыпуск о визите президента Владимира Зеленского в Конституционный суд, где будет рассматриваться вопрос конституционности президентского указа о роспуске Верховной Рады. Смотрите спецвыпуск новостей "Сегодня" на канале "Украина" в 13:00.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Рада, коалиция, роспуск, Парубий, КСУ, Кривенко

Вы сейчас просматриваете новость " Дело о роспуске Рады: в КСУ заявили, что Парубий не прислал список депутатов коалиции". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нардеп в КСУ объяснил, почему считает указ президента о роспуске Рады неконституционным

Сегодня, 12:39

Никаких фактов прекращения деятельности коалиции "Европейская Украина" до 17 мая 2019 нет – заявил Игорь Алексеев

Нардепы в КСУ: Зеленский не имел права распускать парламент

Сегодня, 12:17

Инициаторы конституционного представления считают, что до 17 июня президент не мог выдать указ о роспуске

"Всех выпускают, никого не впускают": поступило сообщение о минировании КСУ

Сегодня, 11:19

Эвакуацию пока не начинали

Под КСУ перед рассмотрением указа о роспуске Рады стянули силовиков: фото

Сегодня, 08:44

Обстановка под зданием суда спокойная

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Назван самый вредный суп, который так любят россияне

На что способно обычное дегтярное мыло

Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей

Польза и вред зеленого лука

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

Красота по наследству: совместный снимок Валерии и ее мамы

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

5 мифов об уходе за зубами

Смерть во время марафона: какова же печальная статистика

Почему нельзя спать ногами к двери: ответ удивит

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь