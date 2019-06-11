Дело о роспуске Рады: в КСУ заявили, что Парубий не прислал список депутатов коалиции

Прекращение работы коалиции было основанием для роспуска парламента, но есть загвоздка в датах

Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy.

Отсутствие коалиции в Верховной Раде дало повод президенту Украины распустить парламент. Однако многие депутаты утверждают, что "Европейская Украина" существовала до 17 мая. В то же время на заседании Конституционного суда по делу о роспуске ВР судья Виктор Кривенко заявил, что глава парламента Андрей Парубий прислал не все данные по существовавшей коалиции.

По его словам, спикер ВР прислал не все данные по коалиции – суд интересовал список депутатов, которые входили в "союз" после 18 февраля 2016 года.

"Во время подготовки материалов дела к рассмотрению с целью обеспечения объективного рассмотрения дела... был направлен запрос к главе ВР с просьбой предоставить список депутатов, которые сформировали коалицию, состав совета коалиции, информацию об изменениях в составе в коалиции, заявления о выходе из коалиции депутатских фракций... Председатель ВР Андрей Парубий предоставил запрашиваемые материалы, за исключением: информации об изменениях в составе коалиции в связи с выходом из нее депутатских фракций "Самопомич", фракции Радикальной партии и "Батькивщины"; материалы деятельности Рады коалиции за период с 18 февраля 2016 года по настоящее время; список депутатов, которые входили в депутатские фракции, которые были в составе коалиции после 18 февраля 2016 года. Подчеркиваю, эти материалы не были направлены в адрес КСУ", – заявил Кривенко.

В свою очередь представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил журналистам в перерыве заседания суда, что нет оснований ставить под сомнение легитимность указа президента, передает УНИАН.

По его мнению, депутаты "взбунтовались" против решение Зеленского из-за того, что "некоторые политические силы понимают, что они остаются за бортом истории, и пытаются всяческими намерениями манипулировать фактами для того, чтобы поставить под сомнение легитимность указа".

Как сообщали новости "Сегодня", один из инициаторов конституционного представления нардеп от "Народного фронта" Игорь Алексеев во время выступления в суде заявил, что Зеленский не имел права распускать парламент до 17 июня.

В свою очередь Владимир Зеленский в своем выступлении в Конституционном суде заявил, что указ о роспуске парламента отвечает и букве, и духу закона, и является абсолютно конституционным и юридически обоснованным.

11 июня новости "Сегодня" готовят спецвыпуск о визите президента Владимира Зеленского в Конституционный суд, где будет рассматриваться вопрос конституционности президентского указа о роспуске Верховной Рады. Смотрите спецвыпуск новостей "Сегодня" на канале "Украина" в 13:00.





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