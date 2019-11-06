Дело о "взятке Скосара" возобновили: в "Народном фронте" отреагировали

/ Фото: НАБУ

Антикоррупционный суд и Национальное антикоррупционное бюро возобновили уголовное производство и начали заново расследовать так называемое дело о "взятке Скосара".

Речь идет о деле семилетней давности, когда в 2012 году на тот момент нардеп Игорь Скосар сделал заявление о взятке, которую он якобы дал тогдашним лидерам партии "Батькивщина" за попадание в парламент.

В партии "Народный фронт" назвали его обвинения лживыми, а возобновленное уголовное производство "не имеющим никакой юридической перспективы" и "ничтожным с правовой точки зрения.".

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"Обстоятельства бессмысленных и необоснованных обвинений были очевидными еще семь лет назад", – заявили в партии.

В "Народном фронте" напомнили, что, став народным депутатом от "Батькивщины", Скосар уже через полгода "по указанию Януковича стал "тушкой", но отказался сложить мандат, хотя клялся это сделать", а потом "предал своих коллег и своих избирателей и начал помогать режиму расправиться с оппозицией".

В итоге народный избранник отказался от своих слов, вследствие чего дело было закрыто.

"Таким образом, никаких правовых оснований для возбуждения уголовного дела, ни одного факта и доказательства не было и не было от природы", – добавили в "Народном фронте", призвав прекратить использовать Антикоррупционный суд и НАБУ с целью манипуляций.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд постановил арестовать народного депутата Ярослава Дубневича с возможностью выхода под залог в 100 миллионов гривен.

Кроме того, в прошлом месяце киевский суд постановил взять под стражу народного депутата Украины V-VIII созывов Сергея Пашинского.

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