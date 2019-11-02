Суд отказался арестовать народного депутата Дубневича и назначил залог в 100 миллионов

Народный избранник подозревается в махинациях с госзакупками на железной дороге

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Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора по мере пресечения и постановил арестовать народного депутата Ярослава Дубневича с возможностью выходу под залог в 100 миллионов гривен.

Отметим, что на заседание суда пришли коллеги подозреваемого – Игорь Палица, Виктор Балога, Виктор Бондарь, Тарас Батенко, Антон Киссе. Всего девять депутатов изъявили желание взять Дубневича на поруки.

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Как сообщали новости "Сегодня", Национальное антикоррупционное бюро подозревает Дубневича в махинациях с госзакупками на железной дороге, когда он был председателем комитета ВР по вопросам транспорта, чем якобы причинил ущерб государству в размере 93 млн грн. Читайте подробнее, в чем подозревают народного депутата.

31 октября Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора и разрешила снять депутатскую неприкосновенность с нардеп, привлечь его к уголовной ответственности и дала добро на задержание. Как снимали неприкосновенность с Ярослава Дубневича.

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