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Дело об убийстве: суд снова отправил экс-министра Кожару в СИЗО

11 июня, 16:28

Денис Беспалов Денис Беспалов

Сумму залога для Кожары увеличили до 14 млн грн

Апелляционный суд Киева принял решение о взятии в зале суда под стражу бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве предпринимателя, с возможностью выхода под залог в 14 млн гривен. Об этом сообщила адвокат Эльвира Лазаренко.

"Сегодня было заседание в Киевском апелляционном суде, на котором рассматривалась апелляционная жалоба прокурора на постановление Шевченковского районного суда города Киева, которым был снижен размер залога Леониду Кожаре почти в 7 раз. Сегодняшнее решение суда – частично удовлетворить жалобу прокурора и утвердить новое определение – взять немедленно в зале суда под стражу Леонида Кожару и вернуть сумму залога в сумме 14 млн", – сообщила она.

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Также информацию о задержании Кожары подтвердили в Киевском апелляционном суде.

Напомним, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары от огнестрельного ранения погиб предприниматель Сергей Старицкий. Выстрел был осуществлен из пистолета, зарегистрированного на экс-министра. Изначально произошедшее рассматривали, как самоубийство, позже уголовное производство переквалифицировали на умышленное убийство. 25 марта Леонид Кожара был задержан.

Шевченковский районный суд Киева взял его под стражу, с альтернативой внесения залога в размере более 14 млн грн. Однако в последствие суд снизил размер залога с 14 млн до 2,1 млн грн. После внесения залога Леонид Кожара вышел из СИЗО.

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суд убийство кожара

Источник: УНН

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