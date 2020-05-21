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  1. Новости политики

Подозреваемый в убийстве экс-министр Кожара вышел из СИЗО

21 мая, 17:14

Денис Беспалов

На днях суд существенно уменьшил сумму залога для бывшего главы МИД

Экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, который был задержан по подозрению в умышленно убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, вышел из СИЗО после внесения залога. Об этом в Facebook сообщила дочь убитого Екатерина Старицкая.

"Кожара внес залог и вышел на свободу", - написала она.

Также она сообщила, что подана апелляция на решение суда о снижении суммы залога.

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Напомним, 27 марта суд постановил применить по отношению к подозреваемому Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей, а также установил залог в размере 14,8 млн грн.

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18 мая Екатерина Старицкая у себя в Facebook сообщила, что размер залога уменьшили до 2,1 млн грн.

Напомним, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары от огнестрельного ранения погиб предприниматель Сергей Старицкий. Выстрел был осуществлен из пистолета, зарегистрированного на экс-министра.

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Изначально произошедшее рассматривали, как самоубийство, позже уголовное производство переквалифицировали на умышленное убийство.

25 марта Леонид Кожара был задержан.

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убийство СИЗО залог кожара

Источник: Сегодня

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