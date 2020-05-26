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  1. Новости политики

Дело Шеремета: суд отпустил Дугарь под залог

26 мая, 00:03

Елена Кузьмич

Яну Дугарь суд отпустит под залог в сумме 168 тысяч гривен

Печерский районный суд Киев отпустил подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь под залог в размере 168 тысяч гривен.

На нее возложены обязанности прибывать к прокурору, следователю, судье по каждому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями, не покидать без разрешения детектива, прокурора или суда, населенный пункт, в котором проживает, сообщать следователю, прокурору об изменении своего места жительства, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину и носить электронный браслет.

А тем временем, адвокат детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую тоже подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, Тарас Безпалый заявил об отводе судьи.

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Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

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Ранее подозреваемого по делу Шеремета Андрея Антоненко оставили под стражей до 23 июля.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева во время взрыва машины.

Следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева медсестру Яну Дугарь, кардиохирурга Юлию Кузьменко и музыканта Андрея Антоненко. Но они отрицают свою вину.

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Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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суд убийство расследование залог павел шеремет Яна Дугарь

Источник: Интерфакс-Украина

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