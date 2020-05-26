Дело Шеремета: суд отпустил Дугарь под залог

Печерский районный суд Киев отпустил подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь под залог в размере 168 тысяч гривен.
На нее возложены обязанности прибывать к прокурору, следователю, судье по каждому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями, не покидать без разрешения детектива, прокурора или суда, населенный пункт, в котором проживает, сообщать следователю, прокурору об изменении своего места жительства, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину и носить электронный браслет.
А тем временем, адвокат детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую тоже подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, Тарас Безпалый заявил об отводе судьи.
Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.
Ранее подозреваемого по делу Шеремета Андрея Антоненко оставили под стражей до 23 июля.
Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева во время взрыва машины.
Следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева медсестру Яну Дугарь, кардиохирурга Юлию Кузьменко и музыканта Андрея Антоненко. Но они отрицают свою вину.
Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета
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