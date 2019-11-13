Суд взял под стражу экс-главу банковского надзора НБУ по делу VAB Банка

Суд также определил в качестве альтернативы внесение залога в размере 15 млн грн

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Высший антикоррупционный суд поздно вечером во вторник избрал меру пресечения экс-директору гендепартамента банковского надзора Алле Шульге по делу о стабкредите VAB Банка в виде содержания под стражей на срок 60 дней.

Суд также определил в качестве альтернативы внесение залога в размере 15 млн грн.

Детективы НАБУ 11-12 ноября сообщили о подозрении экс-первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому и Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года.

Помимо них о подозрении было сообщено еще пятерым: главе набсовета и замглаве правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

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НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

В тренде НАБУ задержало чиновницу ОП на крупной взятке

Напомним, в понедельник, 11 ноября, стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало семь человек по подозрению в завладении кредитом Нацбанка в более чем миллиард гривень.Речь идет о1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка, говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Почти сразу же в СМИ появилась информация о том, что один из задержанных – председатель правления Райффайзен Банка Аваль и бывший первый замглавы Нацбанка Александр Писарук.

О том, что задержанного отпустили после объявления подозрения, написал также экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

Одной из первых прокомментировала ситуацию экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. По ее мнению, задержание следователями Национального антикоррупционного бюро Украины бывшего заместителя главы Национального банка Александра Писарука является усилением террора в отношении старой власти.

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