Дело Януковича вернули в Оболонский суд – СМИ
Коллегия судей Апелляционного суда Киева указала не ошибки в приговоре
Дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича, которого признали виновным, Киевский апелляционный суд отправил в суд первой инстанции для исправления ошибок.
Об этом сообщают Украинские новости.
Отмечается, что дело возвращено в Оболонский районный суд, который и выносил приговор бывшему гаранту. Соответствующее решение было принято 5 марта на коллегии судей Киевского апелляционного суда.
Как стало известно, в Оболонский суд должен рассмотреть заявление об исправлении описок и разъяснения приговора.
Как известно, 24 января, не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Януковича виновным в госизмене. По экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем дела составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы. Однако теперь еще будет рассматриваться апелляция стороны защиты. А генеральный прокурор Юрий Луценко тем временем оценил шансы на экстрадицию Януковича из России.
В свою очередь защита Януковича обжаловала приговор. Адвокат Виталий Сердюк называет приговор полностью незаконным и необоснованным с правовой точки зрения, и считает, что он был сфальсифицирован. Он также выразил недовольство действиями бесплатного адвоката, который первым подал апелляцию на решение Оболонского суда.
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