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Дело Януковича вернули в Оболонский суд – СМИ

Сегодня, 11:59

Коллегия судей Апелляционного суда Киева указала не ошибки в приговоре

Виктор Янукович
Виктор Янукович. Фото: AFP
Дело Януковича вернули в Оболонский суд – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c0d/5f5/5c6c0d5f56a8d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c0d/5f5/5c6c0d5f56a8d.jpg Политика Коллегия судей Апелляционного суда Киева указала не ошибки в приговоре

Дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича, которого признали виновным, Киевский апелляционный суд отправил в суд первой инстанции для исправления ошибок.

Об этом сообщают Украинские новости.

Отмечается, что дело возвращено в Оболонский районный суд, который и выносил приговор бывшему гаранту. Соответствующее решение было принято 5 марта на коллегии судей Киевского апелляционного суда.

Как стало известно, в Оболонский суд должен рассмотреть заявление об исправлении описок и разъяснения приговора.

Как известно, 24 января, не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Януковича виновным в госизмене. По экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем дела составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы. Однако теперь еще будет рассматриваться апелляция стороны защиты. А генеральный прокурор Юрий Луценко тем временем оценил шансы на экстрадицию Януковича из России.

В свою очередь защита Януковича обжаловала приговор. Адвокат Виталий Сердюк называет приговор полностью незаконным и необоснованным с правовой точки зрения, и считает, что он был сфальсифицирован. Он также выразил недовольство действиями бесплатного адвоката, который первым подал апелляцию на решение Оболонского суда.

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Тег суд, Янукович, дело, приговор

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