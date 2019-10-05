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Демократы требуют до 15 октября предоставить материалы об Украине из-за угрозы импичмента Трампа

5 октября, 02:07

Законодатели запрашивают записи июльской беседы Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Демократы Палаты представителей Конгресса США затребовали от вице-президента США Майкла Пенса к 15 октября предоставить документы об Украине в рамках расследования дела об импичменте главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом говорится в опубликованном совместном письме председателей комитетов по иностранным делам, разведке, по надзору и правительственной реформе.

Законодатели запрашивают записи июльской беседы Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также детали встречи вице-президента с Зеленским 1 сентября в Варшаве, на которой, по утверждению глав комитетов, рассматривался вопрос о выделении Киеву военной помощи. "В рамках проводимого Палатой представителей расследования дела об импичменте мы требуем от вас предоставить документы к 15 октября, — отметили конгрессмены. — Публичные сообщения поднимают различные вопросы о том, какую роль вы могли играть [в давлении] президента на президента Украины. Согласно данным, представитель вашего аппарата мог непосредственно участвовать в телефонном разговоре 25 июля".

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Напомним, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

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Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США импичмент Зеленский Трамп диалог Демократическая партия США

Источник: ТАСС

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