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День морской пехоты: первые лица страны выразили бойцам поздравления

23 мая, 11:55

Первые лица страны выразили свои поздравления морпехам

Морских пехотинцев Украины поздравили с праздником
Морских пехотинцев Украины поздравили с праздником. Фото: Facebook

Бойцы морской пехоты, которые 23 мая отмечают свой профессиональный праздник, получили поздравления от первых лиц страны.

Так, на официальном сайте президента Владимира Зеленского появились слова благодарности от имени украинского народа: 

"Уважаемые морские пехотинцы! Поздравляю вас с Днем морской пехоты Украины.

От имени украинского народа выражаю вам искреннюю благодарность за верность присяге и готовность защитить свободу и независимость родной земли.

Чтим всех полегших за Украину, помня о том, что человеческая жизнь является высшей ценностью. Желаю вам новых профессиональных свершений, а вашим семьям – мира и благополучия.

Слава морской пехоте Украины! Слава Украине!"

Поздравил бойцов и предыдущий глава государства, пятый президент Украины Петр Порошенко - на своей странице в Facebook: "Морская пехота всегда там, где сложнее всего, где нужны отвага и стойкость, скорость и решительный, неудержимый натиск. Вспоминаю все наши встречи с пехотинцами, отлично помню, как они набирались мужества, как появлялась глубина во взгляде ребят. Благодарю вас за отвагу и героизм, за то, что остаетесь верными всегда – верными до конца. С праздником вас, ребята!" 

Поздравления бойцам морской пехоты передал и премьер-министр Владимир Гройсман. В его поздравлении вспоминаются давние традиции украинских морпехов, которые начинаются с 1918 года, а также говорится о "бессмертной славе, добытой морпехами с самого начала проведения антитеррористической операции на Востоке".

"Выражаю благодарность морским пехотинцам за верную службу народу Украины, за проявленные мужество и героизм во время ведения боевых действий! Желаю вам крепкого здоровья, боевой удачи и всегда благополучного возвращения в собственные дома!" – говорится в поздравлении Гройсмана.

Добрые слова передал морпехам и глава Верховной Рады Андрей Парубий: "Дорогие воины! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем морской пехоты Украины! ... Там, где вы – там победа! Слава Украине! Героям Слава!"

В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак выразил свои поздравления морским пехотинцам ярким фото в Facebook: 

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил нового начальника Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженных сил Украины стал Руслан Хомчак.


Позже сам Хомчак рассказал о принципах реформирования Генштаба: оно ведется и будет продолжаться на принципах, заложенных сотрудничеством с Североатлантическим Альянсом.

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Тег Порошенко, праздник, Парубий, Зеленский, Гройсман, Полторак, морпехи, морская пехота

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