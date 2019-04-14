Денисова отправляется в Москву на суд по делу об украинских моряках

По ее словам, она намерена настаивать на том, чтобы ей предоставили разрешение посетить украинских моряков

Фото: Getty Images

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправится в Москву , чтобы присутствовать на заседаниях по делу военнопленных украинских моряков в Лефортовском суде. Об этом сообщила украинский омбудсмен на своей странице в Facebook.

"Сейчас выезжаю поездом в Москву. Планирую быть на судебных заседаниях в Лефортовском суде касательно продления сроков содержания под стражей наших 24 военнопленных моряков" – написала омбудсмен.

Также Денисова выразила надежду на то, что ей удастся встретится с директором ФСБ Александром Бортниковым и с советником президента РФ, председателем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества Михаилом Федотовым.

По ее словам, она намерена настаивать на том, чтобы ей предоставили разрешение посетить украинских моряков, которые уже почти пять месяцев находятся в российском плену.

Напомним, ранее стали известны подробности операции, которую Сороке проводили в 4-й городской клинической больнице Москвы.

Мы также писали, что недавно день рождения в "Лефортово" отмечал другой военнопленный украинец - старший матрос катера "Бердянск" Андрей Артеменко, которому 31 марта исполнилось 25 лет.

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