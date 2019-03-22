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Сухожилия отсутствовали напрочь: детали операции пленного моряка в России

Сегодня, 15:53

Ранение руки у Василия Сороки оказалось еще серьезнее, чем предполагалось при обследовании

Василий Сорока. Фото: Facebook Василия Сороки
Василий Сорока. Фото: Facebook Василия Сороки.
Сухожилия отсутствовали напрочь: детали операции пленного моряка в России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4e8/64d/5c94e864da6a9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4e8/64d/5c94e864da6a9.jpg Украина Ранение руки у Василия Сороки оказалось еще серьезнее, чем предполагалось при обследовании

Состояние раненного в ходе атаки на украинских корабли в районе Керченского пролива сотрудника контрразведки СБУ Василия Сороки оказалось хуже, чем предполагалось, заявил глава Московской городской коллегии адвокатов "Форт" Сергей Бадамшин.

"Ранение руки оказалось еще серьезнее, чем предполагалось еще при обследовании: сухожилия сгибателей второго-четвертого пальцев руки были не просто повреждены (перебиты) осколком, а напрочь отсутствовали", – написал адвокат у себя в Facebook.

По его словам, Сороку оперировали в 4-й городской клинической больнице Москвы 18 марта.

"В итоге сделана пересадка частей здоровых сухожилий на недостающее место. Операция длилась более трех часов. Осколков оказалось больше, чем обнаружили при обследовании. Извлекли все осколки – восемь штук", – пишет Бадамшин.

Вечером после операции Василия вернули в СИЗО.

"Температуры нет. Антибиотики дают. Перевязки делали 18, 19, 20 марта, далее 1 раз в 3-4 дня. Швы снимать будут 2 недели в СИЗО. Гипс (лангету) – через 5-6 недель", – отметил адвокат.

По его словам, на заживление сухожилий уйдет полгода-год. Кроме того, несмотря на боли, врачи выразили надежду на выздоровление и восстановление функций руки.

Сергей Бадамшин отметил высокий профессионализм и человеческое отношение доктора Владимира Вороницына, который оперировал военнопленного моряка, и поблагодарил его и всех, кто принимал участие в организации, подготовке и проведении операции.

Он отметил, что сейчас у Сороки бодрое и боевое настроение, он испытывает облегчение после операции.

"Последний вопрос по существу – когда прекратят издеваться над украинскими моряками и вернут их домой?" - задал адвокат риторический вопрос.

Напомним, Сергей Бадамшин посещал украинца в СИЗО "Лефортово" и рассказал о состоянии военнопленного Сороки. По его словам, было направлено ходатайство о переводе украинца на лечение в Украину, нейтральную страну или хотя бы в российскую клинику, где есть соответствующее медоборудование, так как он был ранен в руку. Также у него обнаружили еще одно повреждение.

А тем временем в России суд недавно рассматривал апелляцию на продление ареста для украинских моряков, который, впрочем, держались достойно.

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Тег Россия, медицина, врач, операция, сорока, военнопленные, пленные моряки

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