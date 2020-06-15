Все против России: как и за что Кремль удушают санкциями

Несмотря на значительные усилия, которые прилагает Кремль, чтобы хоть на символическом уровне ослабить санкционное давление Запада, петля санкций лишь все туже затягивается на шее режима Владимира Путина. На начало июня Москва стояла перед угрозой введения или продления ряда санкций. Причем эти санкции инициировались разными странами и по совершенно не зависимым друг от друга причинам. Крым, "Северный поток-2", хакерская атака на Бундестаг – это лишь короткий список.

Крым России не прощают

В среду, 10 июня, послы стран ЕС приняли решение о продлении санкций, утвержденных еще в 2014 году в ответ на аннексию Россией Крыма. Санкции предполагают запрет на инвестиции в аннексированный Крым и касаются целых секторов экономики полуострова. В частности, речь о транспортной отрасли, энергетике, телекоммуникациях, туризме и так далее. Запрет распространяется не только на инвестиции, но и на технологии и товары, что особенно чувствительно для России.

Принимая решение о введении санкций, в 2014 году ЕС оставил для России широкое поле для отступления. По сути, санкции вводились на год с перспективой пролонгации. Это позволяло Евросоюзу более гибко реагировать на шаги Кремля навстречу, если бы таковые последовали. Разумеется, в вопросе Крыма этого не произошло ни в 2015-м, ни в последующие годы. Потому санкции ежегодно продлевали. Так поступили и в нынешнем году, несмотря на попытки Москвы добиться отмены санкционного режима.

Как Кремль хотел под шумок от санкций избавиться

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В марте Европу и Америку охватила эпидемия COVID-19, и Москва посчитала это замечательным поводом для того, чтобы попытаться избавиться от санкций. В качестве "информационного тарана" Кремль использовал призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к лидерам "Большой двадцатки" снять санкции в период пандемии.

"Я призываю к отмене санкций, введенных в отношении стран, чтобы обеспечить им доступ к продовольствию, основным медицинским товарам и медицинской помощи в борьбе с COVID-19", – отмечал Гутерриш в своем письме, направленном лидерам G-20 накануне видеосаммита "двадцатки".

G-20 призыв проигнорировали, но Москва моментально ухватилась за слова Генсека ООН. Уже в начале апреля, быстро сколотив "группу поддержки" из 27 стран (преимущественно зависимых от России), Москва подала на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции, направленной якобы на борьбу с коронавирусом. Но на самом деле ключевым элементом документа была отмена санкций. При этом в Кремле предпочли не заметить предыдущее заявление Гутерриша о том, что помимо практики санкций необходимо прекратить и вооруженные конфликты.

Как и в случае с G-20, трюк не прошел, Украина первой выдвинула протест против проекта, затем к нему присоединились наши союзники – США, ЕС, Великобритания, Грузия. В итоге Генассамблея утвердила другой проект резолюции, направленный действительно на борьбу с пандемией.

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Однако произошедшее ясно показало: Москва стремится избавиться от санкций любым способом. За исключением разве что единственно действенного – прекратить самой нарушать международное законодательство и совершать агрессивные действия по отношения к Украине и другим странам.

Больше санкций – хороших и разных

Собственно, чем дальше, тем больше санкций, вводимых по отношению к России, не связаны с Украиной. В конце мая Берлин инициировал введение санкций за хакерскую атаку на Бундестаг, осуществленную российскими хакерами еще в 2015 году.

"Санкционный режим позволяет замораживать активы, вводить ограничения въезда как для лиц, так и для организаций. Это процесс, который мы запускаем", – отметила представитель министерства иностранных дел ФРГ Мария Адебар.

По информации немецкой прессы, санкции планируется ввести, в частности, по отношению к гражданину РФ Дмитрию Бадину и "группе лиц", причастных к атаке.

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"Речь должна идти о людях, принадлежащих к хакерским группам APT 28 и APT 29. Обе приписаны к российским спецслужбам и несут ответственность за многочисленные хакерские атаки в Европе", – писал, в частности, SPIEGEL. А The New York Times отмечала, что под санкции может попасть и глава ГРУ Игорь Костюков.

"В случае с Германией, на мой взгляд, очень показательная ситуация. Очевидно, что Путин хочет договориться с Западом, найти какой-то конструктивный компромисс. Но Россия уже настолько вжилась в роль "международного хулигана", что у них нарушение правил происходит буквально "на автомате". Естественно, когда это задевает достоинство иностранного государства и угрожает безопасности, следует реакция. Вот здесь немцам обидно: они, вроде бы, стараются хорошо относиться к России, договариваться с ней, а о них так грубо вытирают ноги. Плюс риски для национальной безопасности", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

Процесс запущен. В случае если ЕС согласится поддержать инициативу Германии, это будет первым прецедентом использования антихакерских санкций в рамках решения ЕС о противодействии кибератакам, принятого еще в мае прошлого года.

Параллельно в США "на низком старте" пребывает пакет расширенных санкций в отношении "Северного потока-2". Соответствующий законопроект, подготовленный представителями республиканцев и демократов, существенно расширяет санкции: теперь под них будут подпадать как суда, прокладывающие газопровод, так и компании, поставляющие оборудование, страхующие эти суда и так далее. Для введения санкций нужно, чтобы проект был утвержден Конгрессом и подписан президентом. Но учитывая, что документ принят на основе консенсуса партий, а также позицию Трампа по отношению к этому вопросу, утверждение проекта – вопрос времени и простого политического решения.

"Американские санкции, введенные против "Северного потока-2", остаются наиболее действенными. Они если и не прекратили строительство совсем, то серьезно его замедлили и заставили нести серьезные убытки Россию и "Газпром". Есть четкое заявление Трампа, что США хотят усилить свое присутствие на газовом рынке Европы. И это четкий сигнал о том, что санкции против строительства "Северного потока-2" будут расширяться", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Изменения необратимы

При всей непохожести поводов, причин, мотивов введения санкций против Кремля, все они имеют и нечто общее. Во-первых, это, конечно, окончательно (или, по крайней мере, на период, пока Россией будет управлять режим Путина) сформированная репутация Кремля. Мотивирующая Запад рассматривать действия Москвы буквально под микроскопом.

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что инциденты, подобные германскому, в другое время, до 2014 года, могли быть тихо и спокойно исчерпаны в спокойной дипломатической обстановке. Сегодня же это невозможно.

"Вопрос плохой репутации – это как зачетка у студента. Когда есть репутация двоечника, прогульщика, то и отношение будет более жесткое. Помните, как в 2014-м долго и неуверенно вводили санкции? Первое предупреждение, второе предупреждение, попытки уговорить, попытки образумить. Сейчас же действительно репутация работает против России. Тем более она сама дает поводы", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

С другой стороны, и от недружественных, мягко говоря, действий по отношению к другим странам Москва ранее воздерживалась. Возникает парадокс: всячески стремясь избавиться от санкций, Москва постоянно дает поводы их расширять и углублять. Скандал в Чехии, завершившийся высылкой двух российских дипломатов, тому подтверждение. Впрочем, не факт, что скандал завершен и что в обозримом будущем мы не увидим новой санкционной инициативы – теперь исходящей от Праги.

"Дело Скрипалей, приведшее к санкциям, германское дело, много других примеров, когда Россия, по сути, может, даже не специально, "по ходу" нарушает правила. Политика России стала настолько агрессивной, что нарушения для них стали обычным явлением. Они даже не задумываются, что нарушают. Но в итоге сами провоцируют санкции против себя. А потом, может быть, искренне удивляются: "за что", "как так?". Если вы хотите, чтобы с вас сняли санкции, нужно для начала хотя бы изменить поведение. Но, возможно, в российском видении своей роли в мире произошли настолько глубокие и необратимые изменения, что они просто не могут иначе", – говорит Владимир Фесенко.

Наконец, третий, самый неприятный и даже опасный для Кремля момент. Санкционная машина, запущенная Западом, набирает обороты. И остановить ее не так-то просто.

"Санкции не то чтобы легко ввести, но сравнительно легко. А вот отменить тяжело. Я приведу пример из истории – поправку Вэнника. Которую водили в 70-е годы прошлого века, а отменили уже в нынешнем. Когда уже давно не было СССР и проблем с выездом граждан этой страны за рубеж. (Поправка к Закону о торговле американского сенатора Джексона Вэнника ограничивала торговлю со странами, препятствующими эмиграции. В отношении Украины снята в 2006 году, России – в 2012 году. – Авт.) Проблема эмиграции евреев давно утратила актуальность, а поправка оставалась. То есть работает инерция", – говорит Владимир Фесенко.

Потери будут нарастать

Разумеется, санкции, которые цивилизованный мир вводит против государства-агрессора, даже если они не связаны с Украиной, на руку нашей стране. Чем больший экономический, политический, репутационный урон наносится оккупанту, тем больше шансов на то, что со временем он будет вынужден пойти на соблюдение международных норм и правил. Причем, конечно, речь не только о прекращении войны на Донбассе, но и о восстановлении конституционного строя в Автономной Республике Крым.

"Для администрации Владимира Путина, для его окружения, для российских элит в целом санкции – очень существенный раздражитель. Они хотят вести с Западом бизнес, хотят, чтобы дети учились на Западе, хотят покупать недвижимость, сберегать деньги за рубежом. И они постоянно в напряжении, потому что непонятно где, в каком направлении, против кого в следующий раз "выстрелят" санкции. То есть санкции серьезно давят, причем это мы даже не говорим об экономических последствиях для России. Потери экономики существенны сегодня, и без послабления санкционного режима будут только нарастать", – подытожил Александр Мусиенко.

Отметим, что Кремль сам дает многочисленные поводы для того, чтобы цивилизованные страны не только продлевали санкции в отношении России, но и вводили новые. Подробности – в сюжете:

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