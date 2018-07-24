Денисова рассказала о состоянии здоровья Сенцова

Ранее сообщалось, что Сенцов находится на грани жизни и смерти

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прокомментировала состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, объявившего голодовку более двух месяцев назад, передает телеканал "112 Украина".

"Я сейчас жду информации от Федотова, – советника Путина по правам человека. Но Дмитрий Динзе сказал, что действительно, он очень нехорошо себя чувствует", – заявила Денисова.

Она сообщила, что Сенцов был в реанимации и его вывозили за пределы колонии. Его хотели принудительно кормить, но он не согласился и сейчас он может получить "эту смесь".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Сенцов попросил не верить слухам о его принудительном кормлении или смерти

Омбудсмен подтвердила, что раньше были случаи кормления Сенцова такой смесью, но подтверждения нет, потому что Денисову не пускают к нему.

"Сейчас я обратилась и к Верховному комиссару по правам человека ООН и Верховного комиссара Совета Европы, чтобы они отправили туда представителей", – заявила Денисова.

Ранее двоюродная сестра украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова заявила, что он находится "в предсмертном состоянии".

Ранее сообщалось, что у Олега Сенцова значительно ухудшилось состояние здоровья, но он не прекращает голодовку.

Адвокат режиссера сообщал, что Олег удивлен тем, что Уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова, которая раньше пыталась попасть к Сенцову в колонию, перестала прорываться к другим украинских политзаключенным в РФ.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что прошение матери незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова о помиловании сына будет рассмотрено, когда поступит в Кремль, но говорить о сроках преждевременно.



