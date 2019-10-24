Денисова заверила Венецианскую комиссию, что в законе о языке нет дискриминации

Встреча с делегацией Венецианской комиссии. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в ходе встречи с делегацией Венецианской комиссии (ВК) с участием секретаря комиссии Томаса Маркерта заявила, что положения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного не имеют дискриминационной составляющей. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Во время встречи были детально проанализированы и обсуждены все, по мнению делегации, дискуссионные положения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного №2704-VIII. Выразила свое убеждение, что в законе отсутствуют дискриминационные нормы по языковому признаку не только в отношении русскоязычных граждан, но и к другим гражданам Украины из числа национальных меньшинств. Ведь он направлен на урегулирование исключительно вопросам развития и функционирования украинского языка как государственного", - написала она.

"Надеюсь, что по результатам активной дискуссии членами Венецианской комиссии будет предоставлено объективный и всесторонний вывод относительно языкового закона", - добавила Денисова.

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Напомним, 16 июля в Украине вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Новости "Сегодня" сообщали, что Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла закон об украинском языке. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

Как сообщалось, Рада обязала СМИ, органы власти и компании иметь украинскую версию сайтов. Украинская версия не должна быть меньше по объему и содержанию, чем страница на иностранном языке.

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