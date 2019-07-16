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В Украине вступил в силу закон об языке

16 июля, 00:29

Соответствующий документ вступил в силу через два месяца после опубликования его в официальной газете "Голос Украины"

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

16 июля в Украине вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Документ вступил в силу через два месяца после опубликования его в газете "Голос Украины".

Новости "Сегодня" сообщали, что Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла закон № 5670-д об украинском языке. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов. 

Петр Порошенко, который на тот момент был президентом Украины, при подписании документа напомнил, что Киев не собирался учитывать мнение Москвы по языковым вопросам в Украине.


Как сообщалось, Рада обязала СМИ, органы власти и компании иметь украинскую версию сайтов. Украинская версия не должна быть меньше по объему и содержанию, чем страница на иностранном языке.

Напомним, что Россия созывает Совбез ООН из-за украинского "языкового закона" на 16 июля 2019 года. 20 мая 2019 российская сторона уже пыталась созвать заседание в день инаугурации президента Украины.

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Тег закон, язык, Украина

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Сегодня

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