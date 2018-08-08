Деокккупация Крыма и миротворцы на Донбассе: о чем Порошенко говорил с Помпео

Сегодня, 08:44

Нужно усилить давление на Россию, говорит глава украинского государства

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Во время телефонного разговора с государственным секретарем США Майком Помпео президент Украины Петр Порошенко поблагодарил за историческую декларацию о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором. Вместе с собеседником отметили приоритетность продолжения движения от политики непризнания аннексии к политике деоккупации Крыма.

Об этом глава украинского государства сообщает на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что подходы США по политике в отношении России остаются четкими и недвусмысленными – пока Кремль не изменит свою конфронтационную политику, цена агрессии для России будет и дальше расти. В ходе беседы Порошенко и Помпео отметили, что политика санкций в отношении России будет сохраняться, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым. Попытки российской стороны нагнетать ситуацию и в дальнейшем будут получать адекватный ответ и увеличивать цену продолжающейся агрессии.

"С государственным секретарем США также обсудили важность скоординированных действий в рамках продвижения инициативы размещения международных миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая возвращение контроля над неконтролируемым участком границы Украины с Россией", – подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что во время телефонного разговора шла речь об освобождении украинских заложников и политических заключенных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму.

"Мы должны усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, который голодает уже 86-й день", – резюмировал Петр Порошенко.

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Напомним, ранее сообщалось, что во время телефонного разговора Порошенко с Помпео подтвердили решительную позицию Киева и Вашингтона относительно существующей безопасности вызовов в результате реализации проекта "Северный поток – 2".

Вместе с тем Помпео поздравил Порошенко с успешным началом процесса запуска Антикоррупционного суда.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма Россией и будут продолжать настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины.
Россия, Украина, Крым, Донбасс, Порошенко, помпео

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Источник:

"Сегодня"

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