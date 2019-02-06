Деоккупация Донбасса: в плане Сайдика есть выгодные Украине компромиссы

Один из главных вопросов – проведение выборов в ОРДЛО, но есть способ решить эту проблему

Фото: Сегодня

Деоккупация Донбасса: в плане Сайдика есть выгодные Украине компромиссы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a92/c1c/5c5a92c1c58f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a92/c1c/5c5a92c1c58f8.jpg 2019-02-06T10:30:00+02:00 Политика Один из главных вопросов – проведение выборов в ОРДЛО, но есть способ решить эту проблему

План мирного урегулирования ситуации в Донбассе содержит несколько компромиссных моментов, которые отвечают интересам Украины и могут заинтересовать другие стороны. Такое мнение высказал в ходе круглого стола в редакции сайта "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на предложение спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика создать переходную администрацию ООН, которая будет частью миссии ООН.

"Эта администрация может взять на себя функции обеспечения безопасности и подготовки проведения местных выборов на Донбассе. Потому что раньше одной из проблем с Минскими соглашениями был вопрос, "кто будет организовывать проведение выборов?". Та сторона не соглашается, что это должна быть ЦИК Украины, мы не согласны, чтобы это были сепаратисты. Нейтральный компромиссный вариант – международная переходная администрация ... Я не уверен, согласится ли на это Россия, но это может быть серьезным компромиссом", – сказал Фесенко.

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Кроме того, по мнению эксперта, интересной с точки зрения достижения компромисса есть предложение создать Агентство по реконструкции Донбасса.

"Если под него еще будет соответствующий серьезный финансовый фонд, это может тоже быть стимулом для разных сторон искать компромисс в решении конфликта в Донбассе" , – подчеркнул политолог.

Как мы уже писали, во время того же круглого стола в редакции сайта "Сегодня" советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине Александр Левченко отметил, что план Сайдика сложный с точки зрения процедуры утверждения. По его словам, процедура принятия документа делает невозможным быстрое рассмотрение вопроса о возвращении оккупированных территорий под юрисдикцию Украины

Спецпредставитель ОБСЕ еще в декабре в Милане представил неформальный документ об урегулировании ситуации на востоке Украины, согласно которому этим должны были бы совместно заниматься ОБСЕ и ООН. Читайте подробней в материале "Сегодня", что предполагает план Сайдика по Донбассу.

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