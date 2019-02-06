Деоккупация Донбасса: в плане Сайдика есть выгодные Украине компромиссы
Один из главных вопросов – проведение выборов в ОРДЛО, но есть способ решить эту проблему
План мирного урегулирования ситуации в Донбассе содержит несколько компромиссных моментов, которые отвечают интересам Украины и могут заинтересовать другие стороны. Такое мнение высказал в ходе круглого стола в редакции сайта "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.
По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на предложение спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика создать переходную администрацию ООН, которая будет частью миссии ООН.
"Эта администрация может взять на себя функции обеспечения безопасности и подготовки проведения местных выборов на Донбассе. Потому что раньше одной из проблем с Минскими соглашениями был вопрос, "кто будет организовывать проведение выборов?". Та сторона не соглашается, что это должна быть ЦИК Украины, мы не согласны, чтобы это были сепаратисты. Нейтральный компромиссный вариант – международная переходная администрация ... Я не уверен, согласится ли на это Россия, но это может быть серьезным компромиссом", – сказал Фесенко.
Кроме того, по мнению эксперта, интересной с точки зрения достижения компромисса есть предложение создать Агентство по реконструкции Донбасса.
"Если под него еще будет соответствующий серьезный финансовый фонд, это может тоже быть стимулом для разных сторон искать компромисс в решении конфликта в Донбассе" , – подчеркнул политолог.
Как мы уже писали, во время того же круглого стола в редакции сайта "Сегодня" советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине Александр Левченко отметил, что план Сайдика сложный с точки зрения процедуры утверждения. По его словам, процедура принятия документа делает невозможным быстрое рассмотрение вопроса о возвращении оккупированных территорий под юрисдикцию Украины
Спецпредставитель ОБСЕ еще в декабре в Милане представил неформальный документ об урегулировании ситуации на востоке Украины, согласно которому этим должны были бы совместно заниматься ОБСЕ и ООН. Читайте подробней в материале "Сегодня", что предполагает план Сайдика по Донбассу.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Деоккупация Донбасса: в плане Сайдика есть выгодные Украине компромиссы". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
План Сайдика сложный с точки зрения процедуры утверждения – эксперт
Процедура принятия документа делает невозможным быстрое рассмотрение вопроса о возвращении оккупированных территорий под юрисдикцию Украины
В ООН высказались по мирному плану Сайдика на Донбассе
В ОБСЕ предлагали вместе с ООН заняться решением конфликта на востоке Украины