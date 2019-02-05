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План Сайдика сложный с точки зрения процедуры утверждения – эксперт

Сегодня, 19:18

Процедура принятия документа делает невозможным быстрое рассмотрение вопроса о возвращении оккупированных территорий под юрисдикцию Украины

Фото: скриншот
Фото: скриншот.
План Сайдика сложный с точки зрения процедуры утверждения – эксперт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/7a7/55c/5c47a755c63e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/7a7/55c/5c47a755c63e3.jpg Украина Процедура принятия документа делает невозможным быстрое рассмотрение вопроса о возвращении оккупированных территорий под юрисдикцию Украины

Одним из сомнительных моментов плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенного специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком, является сложность процедуры утверждения документа.

Об этом во время круглого стола в редакции сайта "Сегодня" рассказал советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

"Сразу настораживает сложная процедура утверждения этого плана, ратификация четырьмя парламентами стран. Предварительно должно быть консенсусное решение в ОБСЕ. Это значит, что решение должно пройти в Совете Безопасности. То есть сама процедура принятия решений сложная, и она делает невозможным быстрое его решение и оперативное для Украины рассмотрение вопроса о возврате временно оккупированных территорий в конституционное пространство Украины", – отметил Александр Левченко.

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При этом эксперт акцентировал, что предложенный Сайдиком план не является окончательным. По словам Александра Левченко, Сайдик предлагает основу для обсуждения и размышлений с определенными компонентами, которые могут быть дополнены.

Как отметил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, министерство, формируя свое видение возможностей решении вопроса, изучило положительный зарубежный опыт.

"Мы проанализировали десятки мирных планов, примененных ООН и частично ОБСЕ. Проанализировали те сценарии, которые закончились успешно, их не так уж много: в Республике Хорватия, частично в Косово. Решение этого вопроса (на Донбассе – "Сегодня") должно идти по пути использования Международной миротворческой миссии, во главе которой и будет Международная переходная организация. Могу сказать, что Сайдик тоже это понимает, он знает, что ООН должна играть руководящую роль. В его видении, нужно объединить ООН и ОБСЕ, использовать синергию этих двух организаций и результат будет лучшим", – отметил Александр Левченко.

При этом эксперт добавил, что план Сайдика предлагает вариант с элементами боснийского сценария, когда представитель международного сообщества руководил и компонентом ООН, и компонентом ОБСЕ, и другими компонентами, которые присутствовали в Боснии и Герцеговине.

Как мы уже писали, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сомневается в том, что "план Сайдика" будет поддержан, поскольку он не решает ключевой вопрос с выводом оккупационных войск, остающихся на территории Украины.

Кроме того, раскритиковал инициативу спецпредставителя председателя ОБСЕ и президент Петр Порошенко, отметив, что мандат миротворческой миссии должна распространяться на всю оккупированную территорию.

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Тег обсе, Донбасс, мирный план, миротворческий контингент, война на донбассе, Сайдик

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