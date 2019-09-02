Депутатов может стать меньше: комитет Рады одобрил законопроект

Теперь документ будет передан в Конституционный суд для получения заключения

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Правовой комитет Верховной Рады одобрил законопроект №1017, которым предлагается уменьшить количество народных депутатов в парламенте с 450 до 300. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании профильного комитета.

Комитет рекомендовал парламенту включить в повестку дня сессии президентский законопроект об уменьшении конституционного состава ВР и закреплении пропорциональной избирательной системы.

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Документом предлагается внести изменения в статьи 76 и 77 Конституции Украины. Также комитет просит парламент направить проект закона в Конституционный суд для получения заключения.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект №1017, которым он предлагает уменьшить количество нардепов и убрать мажоритарку. Он хочет, чтобы в парламенте сидели только 300 депутатов, и закрепить только пропорциональную систему на парламентских выборах.

Напомним, ранее украинцами была поддержана петиция о сокращении количества нардепов до Рады. Однако автор предлагал оставить только 100 народны избранников в парламенте. Позже Зеленский ответил на петицию о сокращении количества депутатов Рады.

А тем временем 29 августа прошло первое заседание парламента IX созыва: подробней смотрите в сюжете:

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