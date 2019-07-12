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Зеленский ответил на петицию о сокращении количества депутатов Рады

12 июля, 15:48

Сокращение количества нардепов требует взвешенного, основательного анализа и научного подхода, отметил глава государства

Фото: УНИАН

Верховная Рада VIII созыва уже закрылась, но в будущем в парламенте может стать меньше депутатов. Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею сокращения количества парламентариев. Об этом он сообщил в ответе на петицию украинцев, которая собрала необходимые 25 000 голосов.

Отметим, что, согласно Конституции Украины, в состав Верховной Рады входят 450 народных депутатов, но украинцам не нравится такое количество народных избранников. Однако в петиции просят сократить это количество всего до 100 человек.

Зеленский напомнил, что установленный Конституцией состав парламента обусловлен не только нагрузкой на госбюджет, но и рядом других критериев, в частности, численности населения, количеством избирателей, избирательной системой, структурой парламента и тому подобное. Он считает, что сокращение количества нардепов требует взвешенного, основательного анализа и научного подхода.

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"Принимая во внимание то, что изменение конституционного состава Верховной Рады связано с необходимостью внесения изменений в статью 76 Конституции Украины, изучение данного вопроса (сокращения численности нардепов. – Ред.) будет осуществляться Комиссией по вопросам правовой реформы", – отметил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", на сегодняшний день под куполом парламента работают 423 депутата. За пять лет выбыли 44 нардепа: большинство ушли по личным причинам или из-за перехода на другую должность, но еще двое умерли, а один потерял должность из-за лишения гражданства. При этом депутаты лишили неприкосновенности аж 11 своих коллег. Но обстоятельнее всего они подходили к "сочинению" законопроектов. За пять лет работы они зарегистрировали 13 592 документа, из которых законами стали менее 5%. Читайте подробней, каким был восьмой созыв украинского парламента.


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Тег Рада, депутаты, Зеленский, петиция

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