Зеленский ответил на петицию о сокращении количества депутатов Рады

Сокращение количества нардепов требует взвешенного, основательного анализа и научного подхода, отметил глава государства

Фото: УНИАН

Верховная Рада VIII созыва уже закрылась, но в будущем в парламенте может стать меньше депутатов. Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею сокращения количества парламентариев. Об этом он сообщил в ответе на петицию украинцев, которая собрала необходимые 25 000 голосов.

Отметим, что, согласно Конституции Украины, в состав Верховной Рады входят 450 народных депутатов, но украинцам не нравится такое количество народных избранников. Однако в петиции просят сократить это количество всего до 100 человек.

Зеленский напомнил, что установленный Конституцией состав парламента обусловлен не только нагрузкой на госбюджет, но и рядом других критериев, в частности, численности населения, количеством избирателей, избирательной системой, структурой парламента и тому подобное. Он считает, что сокращение количества нардепов требует взвешенного, основательного анализа и научного подхода.

Читайте также Зеленский ответил украинцам на петицию об его отставке

"Принимая во внимание то, что изменение конституционного состава Верховной Рады связано с необходимостью внесения изменений в статью 76 Конституции Украины, изучение данного вопроса (сокращения численности нардепов. – Ред.) будет осуществляться Комиссией по вопросам правовой реформы", – отметил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", на сегодняшний день под куполом парламента работают 423 депутата. За пять лет выбыли 44 нардепа: большинство ушли по личным причинам или из-за перехода на другую должность, но еще двое умерли, а один потерял должность из-за лишения гражданства. При этом депутаты лишили неприкосновенности аж 11 своих коллег. Но обстоятельнее всего они подходили к "сочинению" законопроектов. За пять лет работы они зарегистрировали 13 592 документа, из которых законами стали менее 5%. Читайте подробней, каким был восьмой созыв украинского парламента.

Видео: YouTube

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский ответил на петицию о сокращении количества депутатов Рады". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"