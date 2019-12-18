Депутатов смогут задерживать без согласия Рады: принят закон

С 1 января депутаты лишаются неприкосновенности и теперь урегулирован вопрос привлечения к уголовной ответственности

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Теперь депутатов станет проще наказывать. Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2237 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения их в соответствие с законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины". За документ проголосовал 291 народный депутат.

Для обеспечения соблюдения гарантий депутатской деятельности принятый закон определяет особенности в части начала досудебного расследования в отношении народного депутата, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) действий и прослушки телефона.

Так, данным документом внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Теперь для привлечения нардепа к уголовной ответственности, его задержания или избрания меры пресечения не нужно будет согласия Верховной Рады – необходимо будет согласие генерального прокурора.

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Изменения в закон "О статусе народного депутата Украины" гласят следующее:

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народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету (соответствующая норма предусмотрена Конституцией Украины);

особенности начала досудебного расследования в отношении народного депутата, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведения следственных действий определяются нормами Уголовного процессуального кодекса Украины.

В свою очередь из Регламента Верховной Рады исключаются нормы о порядке внесения и рассмотрения парламентом представлений о предоставлении согласия на привлечение народного депутата к уголовной ответственности, задержания или ареста.

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский объяснял: "Если лицо (нардепа) застанут во время совершения преступления, оно может быть задержано. И, собственно, после этого уже получено решение суда соответствующее. Если дело будет касаться любых коррупционных преступлений, то включается уже не обычный суд, не апелляционный суд, а Высший антикоррупционный суд".

Как сообщали новости "Сегодня", 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Таким образом, с 1 января 2020 года народные избранники уже будут без депутатского иммунитета.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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