Депутаты могут отдать свою зарплату на борьбу с коронавирусом

В Украине становится все больше зараженных коронавирусом и бороться с его распространением и лечением все сложней. Поэтому в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №3256, которым предлагается направлять зарплату депутатов на борьбу с вирусом.

Автор документа нардеп Антон Яценко отмечает, что врачи не в состоянии диагностировать коронавирусную болезнь (COVID-19) на всей территории Украины, поскольку до сих пор во многих регионах Украины отсутствуют в достаточном количестве диагностические тест-системы и защитные средства для медперсонала. Ситуация осложняется еще тем, что в государстве отсутствует необходимое оборудование (в частности, аппараты искусственной вентиляции легких), и лекарственные средства для борьбы с вирусом. Вследствие этого растут показатели смертности от этой инфекции.

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Проектом постановления предлагается заработную плату народных депутатов Украины и выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий, направлять на закупку (с последующей передачей в больницы) медицинских средств, изделий, оборудования, в том числе на закупку качественных и надежных средств индивидуальной защиты медработников (респираторов, масок, перчаток, костюмов и халатов, защитных очков), а также на приобретение диагностических тест-систем для выявления коронавируса COVID-19, аппаратов искусственной вентиляции легких, кардиомониторов, газовых анализаторов, кислородных концентраторов, дезинфицирующих средств и медикаментов, и тому подобное.

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Как сообщали новости "Сегодня", партия "Слуга народа" отказалась от госфинансирования ради борьбы с коронавирусом. Лидер политической силы Александр Корниенко отметил, что всю сумму бюджетного финансирования деятельности партии направят в Стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров. Эти деньги пойдут на нужды украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса.

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