Коронавирус распространяется по Украине, зараженных стало еще больше

Ситуация с эпидемией в Украине пока только ухудшается

В Украине на сегодняшний день подтверждено 156 случаев заражения коронавирусом. Такие данные обнародовало Министерство здравоохранения.

Согласно новым данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них пять с летальным исходом, один пациент вылечился и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая. Подробней о том, кто в лидерах по заболеваемости и в каких областях сколько инфицированных, читайте "Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 марта".

На сегодняшний день в ЦОЗ поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 подозрения на коронавирус.

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Как сообщали новости "Сегодня", пока в стране только ухудшается эпидемическая ситуация, зараженных с каждым днем становится больше, но ситуация не критическая, по сравнению с другими европейскими странами. Поэтому правительство решило не прибегать к чрезвычайному положению. 25 марта Кабмин продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что главным источником коронавируса в Украине является большой поток людей через границу. Отметим, что в последние дни из Европы в Украину прибывают спецпоезда и спецавиарейсы с тысячами украинцев, многие также самостоятельно на автомобилях возвращаются в страну. Поэтому в пятницу правительство планирует закрыть границы для любого пассажирского сообщения, чтобы остановить распространение вируса на нашей территории.

Решение Кабмина по введения ЧС, по мнению ряда экспертов, было ожидаемым и оправданным, так как масштабы эпидемии усиливаются с каждым днем. По единогласному мнению министров, еще месяц жестких мер нужен, чтобы прекратить распространение вируса и добиться, дабы эпидемия пошла на спад. Читайте об этом подробней в материале "Коронавирус наступает: зачем в Украине объявили чрезвычайную ситуацию и что будет с экономикой".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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