"Слуга народа" отказывается от госфинансирования ради борьбы с коронавирусом

"Слуга народа" отказалась тратить на свою деятельность миллионы из бюджета и перенаправит эти средства на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил лидер партии Александр Корниенко, сообщает пресс-служба политической силы.

"Мы просим перенаправить всю сумму бюджетного финансирования деятельности партии в Стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров, и направить эти деньги на нужды украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса", – сказал он.

Корниенко призвал и другие партии, которые финансируются государством, поступить так же. По его словам, из бюджета на деятельность партий выделяется 212 миллионов гривен, а на эти деньги можно было бы, например, обеспечить медиков надлежащим количеством средств индивидуальной защиты, осуществить доплаты за работу в условиях пандемии. Он заверил, что партиям будет на что существовать.

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"Любая партия, попавшая в парламент, по закону получила возмещение расходов на прошлогоднюю парламентскую кампанию. Также партии уже получили финансирование за первый квартал этого года. Соответственно, этих средств должно хватить для того, чтобы финансировать партийную деятельность текущего года. Их, действительно, значительно меньше, чем госфинансирования, придется "затянуть пояса" и отказаться от ряда проектов. Но эти проблемы сейчас являются мелкими по сравнению с теми вызовами, стоящими перед Украиной и украинцами", – подчеркнул Корниенко.

Напомним, сегодня в парламенте состоялось рабочее совещание между руководством Рады, представителями правительства и лидерами фракций. На будущем внеочередном заседании Рады (ориентировано 28 марта) бюджет Украины хотят урезать из-за коронавируса. Доходы предлагается сократить на более чем 100 миллиардов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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