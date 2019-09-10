Депутаты оценили закон об импичменте президента

Верховная Рада приняла процедуру импичмента президента. В первом чтении, и – в целом. Такие темпы работы понравились не всем депутатам. Мол, документ недоработан, и его легко можно будет обжаловать.

Сверхбыстрое рассмотрение законопроекта об импичменте стало главным сюрпризом сегодняшнего дня в парламенте. Как и вообще его появление в повестке дня. Документ стоял в плане на четверг. Его сразу предложили принимать по сокращенной процедуре. В "Слуге народа" напоминают: так обещал президент, и он не боится это сделать.

"Этим президент демонстрирует прежде всего преданность своим словам, и то, что он готов получить те же равные условия по привлечению президента как института к ответственности в порядке, который определен законом", – заявил представитель президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук.

В "Европейской Солидарности" тут же оппонировали: ничего принимать вообще не надо, потому что процедура импичмента уже утверждена в законе о временных следственных комиссиях, который передали Президенту. И, как в говорят во фракции, так как документа в течение 15 дней Владимир Зеленский не вернул, по Конституции он считается одобренным и должен быть подписан.

" И нет каких-либо других действий. Поэтому не надо надо нам законодательного спама. Не надо видимости большой работы. Надо две минуты, чтобы Президент подписал закон, и за две минуты страна будет иметь закон об импичменте", – заявил народный депутат Андрей Парубий, (фракция партии "Европейская солидарность").

Но в "Слуге народа" настаивали: процедура импичмента должна быть выписана в отдельном документе.

"Закон, который бы содержал все необходимые шаги, все процедуры, субъекты, а мы сейчас говорим о спецпрокуроре, спецсуде, о Верховный суде по голосованию. Где в законе о временных следственных комиссиях об этом сказано?", – говорит народный депутат Ирина Верещук (фракция партии "Слуга народа").

На это депутаты из других фракций парировали: президентский документ все же нуждается в поправках.

"Это не законопроект, а это сборник, в который вошли статьи Конституции. Это сборник, в который вошли отдельные положения регламента, но на самом деле это лишь фасадная реформа, которая не меняет ничего", – говорит народный депутат Роман Лозинский (фракция партии "Голос").

"Надо вносить изменения и снимать неприкосновенность с господина президента, и вносить изменения в соответствующую статью Конституции и снимать неприкосновенность с судей", – призвал народный депутат Сергей Власенко (фракция партии "ВО "Батькивщина").

Документ получает 245 голосов "за", его же принимают в первом чтении. Депутаты с непровластных фракций возмущаются. Настаивают, чтобы им дали возможность внести предложения перед вторым чтением, и не нарушали регламент. В "Слуге народа" говорят: важные поправки уже учтены комитетом.

"Закон признан и не требует доработки. Неоднократно в этом зале принимались такие решения. Но в отличие от того, что сегодня вы видите в зале, это никогда не поддерживалось Верховной Радой Украины. Сейчас было больше 226 голосов народных депутатов Украины", – заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

И закон сразу же одобряют в целом. Фракции, которые голосовали против, недовольны.

"Это ведет к двум последствиям. Первый – это убийство парламентаризма. Второе, и возможно, это и есть идея: это чтобы процедуры импичмента не было. Потому что такой способ принятия таких законов – это прямой путь к отмене этого закона", – говорит народный депутат Артур Герасимов (фракция партии "Европейская Солидарность").

"Процедура импичмента, которая сейчас рассматривалась, она достаточно громоздкая, практически неисполнимая. Конечно ее нужно было бы упростить. Эта процедура прописана в Конституции и сейчас закреплена вот этим законом, который принят с нарушением закона о регламенте", – заявил народный депутат Вадим Новинский (партия "Оппозиционный блок").

Мол, принятый таким образом закон можно будет легко оспорить в суде.

Что же предусматривает документ, который вызвал столько споров?

Если возникнет подозрение в грубом нарушении законодательства президентом, или даже в государственной измене, кто угодно из депутатов сможет инициировать в парламенте создание временной следственной комиссии. А после расследования дела нужно забирать минимум 300 голосов, чтобы передать его на рассмотрение Конституционного суда.

"Когда Конституционный суд говорит, что это решение, это следственное дело – конституционно, соответствует конституции, что это не нарушение, тогда мы говорим: две трети парламента, и – давайте, все, президента нет", – объясняет процедуру народный депутат Давид Арахамия (фракция партии "Слуга народа").

Чтобы немного умерить эмоции, все фракции пошли на перерыв посоветоваться. И решили: если в дальнейшем законопроекты будут рассматриваться во втором чтении по сокращенной процедуре, то будет предоставляться хоть немного времени на внесение поправок. По этим договоренностям сразу в первом чтении внесли изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. В частности, чтобы сузить чрезмерно широкие гарантии депутатской неприкосновенности. А еще упростили работу Антикоррупционного суда. Чтобы он фокусировался прежде всего на топ-коррупции.

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