Фракции «Голос» и «Европейская солидарность» утверждают, что законопроект был принят с нарушениями

Фото: Н. Лазаренко

Парламентские фракции "Голос" и "Европейская солидарность" выступили с критикой законопроекта об импичменте президента, который сегодня был принят в Верховной Раде.

Так депутат от "Голоса" Роман Лозинский заявил, что по законопроекту об импичменте президента есть замечания и к содержанию, и к процедуре принятия.

"По сути, этот законопроект – это абсолютный фарс, это фасад и это политический балл президенту ... Этот закон не меняет абсолютно ничего. Без изменений в 111-ю и 95-ю статью Конституции он не имеет абсолютно никакого значения. Это просто сборник, куда внесли отдельные положения Регламента и отдельные статьи Конституции. Импичмент так не заработает", - подчеркнул депутат.

Лозинский отметил, что фракция "Голос" имела ряд предложений к законопроекту и выразил возмущение по процедуре его принятия.

"Более того: мы не просим целой процедуры, давайте по сокращенной. Но так грубо и нагло ломать другие фракции – это, пожалуй, впервые", – сказал представитель "Голоса".

Отвечая на вопрос, какие именно были нарушения законодательства при принятии закона об импичменте, Лозинский подчеркнул, что если "есть хотя бы один депутат, который требует внесения поправок, – законопроект не может быть принят за основу и в целом мгновенно".

"Должна быть хотя бы сокращенная процедура: неделя времени, внесение поправок, обработка комитетом – работаем дальше. В таком турборежиме комитет успел бы и на следующую неделю. Мы имели хотя бы качественный закон", – сказал депутат.

Лозинский сообщил, что "Голос" будет предлагать президенту и сам готовить предложения изменений в Конституцию об импичменте.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов, в свою очередь, заявил, что закон об импичменте президента был принят с грубым нарушением законодательства.

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"То, что сейчас происходит в зале парламента, на мой взгляд, – это просто убийство парламентаризма в Украине. И это прямой путь к убийству демократии в Украине", - отметил Герасимов.

Он подчеркнул, что законодательством четко определено, как парламентом должны приниматься законы.

"Только что в нарушение, причем, прямое, сознательное ... грубое нарушение законодательства Украины, голосуется закон. Это ведет к двум последствиям: первое – это убийство парламентаризма, второе последствие, и возможно, это и есть идея, – это чтобы процедуры импичмента не было", – отметил Герасимов.

Он выразил мнение, что такой способ принятия законов – это прямой путь к их отмене.

Сопредседатель фракции добавил, что, "если это и есть задумка, тех, кто его подает, – попиариться и после этого отменить закон, и сохранить неприкосновенность, и сохранить возможность того, чтобы президента никто никогда не мог снять, тогда понятна эта задумка".

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"Если это не так, а есть грубая ошибка, то я не могу сказать, что она была бессознательной", – сказал Герасимов.

Он отметил, что видит, в частности, нарушение 102-й статьи Регламента ВР.

Отметим, сегодня Верховная Рада поддержала в первом чтении внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №1012 об импичменте. За соответствующее решение проголосовали 245 народных депутатов.

Законопроект предусматривает возможность отстранения президента Украины с поста в порядке импичмента в случае совершения им "государственной измены или иного преступления".

Ранее отмечалось, что принятие данного закона обусловлено необходимостью восполнения пробела в действующем законодательстве, регулирующем правовые и организационные основы процедуры отстранения президента Украины с поста в порядке импичмента.

Так, процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов. С целью полного, всестороннего и беспристрастного расследования создается специальная временная следственная комиссия (СВСК), в состав которой будут входить нардепы (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специальный прокурор и специальные следователи.

СВСК будет готовить выводы и предложения по исследованным обстоятельствам совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления. Пленарное заседание Верховной Рады, на котором будут рассматриваться указанные выводы и предложения, будет открытым (за исключением случаев с рассмотрением материалов, составляющих гостайну).

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После принятия Радой решения об обвинении президента Украины подается обращение в Конституционный суд (для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента) и Верховного суд (для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления).

Решение об импичменте будет приниматься только после одобрения Конституционного и Верховного судов относительно соблюдения требований Конституции и законов Украины. Соответствующее решение Рады будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава.

В случае непринятия Верховной Радой постановления об устранении президента Украины с занимаемого поста председательствующий от имени парламента приносит извинения главе государства.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 июня Рада приняла закон о ВСК с процедурой импичмента президента. Однако Владимир Зеленский так и не подписал этот закон.

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