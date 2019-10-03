Депутаты приняли в первом чтении закон о власти в столице

Если закон примут в целом, должности мэра и главы КГГА будут занимать разные люди

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Сегодня парламент одобрил законопроект о разделении власти в столице. Пока в первом чтении. Если закон примут в целом, должности избранного мэра и главы городской администрации, которого назначает Президент, будут существовать отдельно. Как поделят функции и что думает Виталий Кличко о намерении урезать его полномочия, выясняли "Сегодня".

Законопроект о столице депутаты одобрили в первом чтении быстро и без громких дискуссий. Документ предлагает разделить полномочия мэра и главы Киевской администрации. Занимать эти две должности один человек не сможет. В то же время мэр будет возглавлять новый орган – Киевский магистрат. Он станет исполнительным органом городского совета.

"Не может быть так, что мэр является британской королевой. Председатель КГГА должен заниматься координацией и контролем, но не должен касаться хозяйственных и финансовых функций. Мы разводим эти вопросы. Городской голова становится полным главой города", – заявил народный депутат (фракция партии "Слуга народа") Виталий Безгин.

Документ предлагает сократить количество депутатов Киевсовета со 120 до 80, и восстанавливает советы районные. Так, говорят депутаты, вернут столице полноценное самоуправление.

"Сами должны решать на уровне районных советов, что нужно в их районе. То есть, не кто-то в Киеве, в центре что-то решает, что вам нужен парк или больница, а сами, с помощью делегированных им лиц", – объясняет народный депутат (фракция партии "Слуга народа") Давид Арахамия.

Противники такого распределения власти в столице утверждают: эти изменения фактически подчиняют киевскую власть президенту.

"Это наступление на одну из ключевых и самых успешных реформ, которая была проведена моей командой – это реформа децентрализации. И независимо от того, о каком городе мы говорим – Киев, Львов, Днепр или другие, мы должны защищать интересы территориальных громад", – говорит народный депутат (фракция партии "Европейская солидарность") Петр Порошенко.

"Надо сначала как-то немножко считаться с мнением киевлян. Никогда нельзя под сегодняшний момент менять законы. Законы должны иметь продолжительное действие, иначе, если мы каждый раз будем менять законы, как нам хочется, это ни к чему хорошему не приведет", – заявляет народный депутат Вадим Новинский.

Против изменений закона о столице – в самой КГГА. Здесь собрали более 50 страниц негативных выводов юристов и ученых о депутатском проекте.

Нынешний глава столицы Виталий Кличко пойдет на выборы, хотя и считает, что законопроект противоречит Конституции. Утверждает: документ нельзя было одобрять без заключения Венецианской комиссии и без общественного обсуждения.

"Сами авторы законопроекта запутались с тем, какие и чьи акты может останавливать председатель КГГА. Ключевая мотивация того, что я буду участвовать в следующих выборах – я буду дальше бороться для того, чтобы город Киев был европейским", – заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Насколько ощутимо изменит власть в Киеве новый закон, зависит от того, как документ доработают ко второму чтению, говорит политолог Александр Солонтай.

"Не случится ли так, что у главы КГГА, кроме контрольных функций, появятся какие-то управленческие механизмы, что позволит вмешиваться в работу самоуправления и вызовет дуализм власти, то есть когда будет два центра власти. Главное, чтобы во втором чтении этого не произошло", – говорит политолог Александр Солонтай.

То есть, считает политолог, в окончательной версии закона о столице надо четко прописать полномочия мэра и главы администрации, чтобы избежать двоевластия.

Как сообщали новости "Сегодня", столичный мэр Виталий Кличко заявлял, что пойдет на выборы в Киеве с обновленной политсилой. Кроме того, он также заявил о необходимости объединения усилий, однако не уточнил, с какой из партий.

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