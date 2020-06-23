Депутаты "Слуги народа" нарушили карантин: видео из ресторана

Кафе и рестораны в Днепре заработали в полноценном режиме, но есть и ограничения

На днях депутатов не смогли наказать за нарушение карантина в Верховной Раде, так они продолжили нарушать в Днепре. Народные избранники из "Слуги народа" были замечены в одном из ресторанов Днепра, однако за одним столом собралось больше людей, чем это разрешено противоэпидемиологическими правилами.

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Об этом сообщает местный сайт 49000.

Так, в ресторан пожаловали Максим Бужанский, Сергей Демченко, Александр Трухин, Кирилл Нестеренко, Владислав Бородин, Денис Герман. Также с ними за одним столом присутствовал представитель областной власти – Святослав Олейник.

Отметим, что кафе и рестораны в Днепре заработали в полноценном режиме (можно даже в помещении принимать гостей), в отличие от некоторых других городов и даже Киева. Однако, согласно карантинным требованиям, за одним столом не должно быть больше четырех человек. В данном случае вместе сидели семь политиков.

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Журналистам удалось узнать, что обед был заранее заказан и обошелся он "слугам народа" в 18 245 гривен. Сайт отмечает, что при заказе не было указана стоимость основных блюд, а всего стол был накрыт на 15 человек.

Отметим, что власти начинают говорить о начале второй волны коронавируса в Украине. Если в мае уровень заболеваемости колебался на уровне 300-500 человек в сутки, то теперь эпидемия вышла на уровень 700-800 в сутки, было и более 900. Чиновники сетуют, что украинцы перестали соблюдать карантинные ограничения и это вызвало рост заболеваемости. В связи с этим правительство решило жестко взяться за контроль над соблюдением противоэпидемических правил. В Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина – за неделю хотят провести 10 тысяч проверок.

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