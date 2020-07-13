Депутаты соберутся на еще одно срочное заседание: что в планах

Последняя планерная неделя этого лета у депутатов будет насыщенной

Сегодня Верховная Рада уже собирается на внеочередное заседание, но еще одно депутаты проведут и завтра. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение, согласно которому "срочное" заседание запланировано на 14 июля в 15:00.

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Об этом сообщает пресс-служба ВР.

"В связи с требованием 158 народных депутатов… созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 15:00 14 июля", – говорится в распоряжении.

Так, на повестку дня вынесены следующие вопросы:

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законопроект №3658 относительно совершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии;

законопроект №3615 относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными препаратами;

законопроект №3781 по дополнительной государственной поддержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на время карантина;

законопроект №2013 о внесении изменения в законодательство по обеспечению социальной защиты детей-сирот относительно повышения размера стипендии и ежегодной помощи;

законопроект №2524 относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы юридических лиц-предпринимателей;

законопроект №3550 относительно содействия развитию физической культуры и спорта.

Отметим, что завтра еще состоится плановое утреннее заседание, после которого депутаты сразу переключатся на внеочередное.

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Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура рассказывал нам, как будет работать парламент летом. По его словам, с середины июля до начала сентября будет 4-5 внеочередных заседаний Верховной Рады.

Смотрите также подробнее, как работала Рада на прошлом пленарном заседании:

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