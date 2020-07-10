Рада меняет планы: как будет работать парламент летом

Следующая пленарная неделя будет последней на этой сессии

Верховная Рада Украины, не исключено, проведет во время летних "каникул" 4-5 внеочередных заседаний. О таких планах сообщил сайту "Сегодня" народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа").

Реклама

"Ориентировочно за этот период (со средины июля до начала сентября) у нас будет 4-5 внеочередных заседания Верховной Рады. Мы заранее запланируем даты и будем собираться, чтобы рассмотреть накопившиеся вопросы. Успеем за день рассмотреть – будем день заседать, не успеем – два. Сколько нужно. При этом наш комитет принял решение в межсессионный период не прекращать работу. Будем нарабатывать необходимые проекты и по ним голосовать", – сказал Александр Качура.

Напомним, что согласно плану проведения ІІІ сессии Верховной Рады ІХ созыва, следующая пленарная неделя будет последней на этой сессии. В пятницу, 17 июля, сессия закроется. ІV сессия начнет работу, как предполагается, 1 сентября.

Ранее в интервью сайту "Сегодня" замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что запланировано одно внеочередное заседание парламента. Однако точную дату не назвал.

О том, как народные избранники возвращались к работе после карантина, смотрите видео:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама