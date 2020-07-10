Українська
$ 26,93
30,54
  1. Новости политики

Рада меняет планы: как будет работать парламент летом

10 июля, 21:18

Елена Вус , Виталий Рябошапка

Следующая пленарная неделя будет последней на этой сессии

Верховная Рада Украины, не исключено, проведет во время летних "каникул" 4-5 внеочередных заседаний. О таких планах сообщил сайту "Сегодня" народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа").

Реклама

"Ориентировочно за этот период (со средины июля до начала сентября) у нас будет 4-5 внеочередных заседания Верховной Рады. Мы заранее запланируем даты и будем собираться, чтобы рассмотреть накопившиеся вопросы. Успеем за день рассмотреть – будем день заседать, не успеем – два. Сколько нужно. При этом наш комитет принял решение в межсессионный период не прекращать работу. Будем нарабатывать необходимые проекты и по ним голосовать", – сказал Александр Качура.

Напомним, что согласно плану проведения ІІІ сессии Верховной Рады ІХ созыва, следующая пленарная неделя будет последней на этой сессии. В пятницу, 17 июля, сессия закроется. ІV сессия начнет работу, как предполагается, 1 сентября.

В тренде
Об итогах и последствиях: онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

Ранее в интервью сайту "Сегодня" замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что запланировано одно внеочередное заседание парламента. Однако точную дату не назвал.

О том, как народные избранники возвращались к работе после карантина, смотрите видео:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада сессия заседание слуга народа Александр Качура

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Вакарчук после ухода из Рады поехал на фронт: фото с передовой
Вакарчук после ухода из Рады поехал на фронт: фото с передовойПолитика
В ЕС жестко напомнили России про санкции и выполнение Минских соглашений
В ЕС жестко напомнили России про санкции и выполнение Минских соглашенийПолитика
В Раде раскрыли зарплату Разумкова за июнь
В Раде раскрыли зарплату Разумкова за июньЭкономика
"Дальше – суд": Венедиктова объяснила завершение расследования в деле ПорошенкоПолитика
У Путина отреагировали на заявления Киева по новой
У Путина отреагировали на заявления Киева по новой "нормандской встрече"Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять