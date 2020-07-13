Зеленский инициировал срочное заседание Рады: что рассмотрят депутаты

Один из главных вопросов – назначение местных выборов в Украине

Депутаты сегодня соберутся на срочное заседание, которое инициировал президент Украины. На нем будет рассмотрено 13 вопросов. Отметим, что и 14 июля Верховная Рада также планировала провести внеочередное заседание.

Реклама

"В связи с требованием президента Украины… созвать внеочередное заседание Верховной Рады на 14:00 13 июля", – говорится в распоряжении спикера ВР Дмитрия Разумкова.

Так, депутатам предлагается к рассмотрению законопроект №3659 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год. Законопроект №3598 о введении механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе и урегулирования порядка уплаты налогового долга.

Один из главных вопросов – проект постановления о назначении местных выборов в Украине на 25 октября, а также два законопроекта №3712, 3712-1 относительно финансирования выборов.

В тренде Эксперт объяснил, почему Путин сейчас не будет аннексировать Донбасс

Кроме того, в повестку дня на внеочередное заседание внесены следующие вопросы:

законопроект №3012-2 относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли (пая);

законопроект №2458 по урегулированию отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг;

законопроект №3199 о рынке электроэнергии;

законопроекты №3719, 3719-1, 3719-2 относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети;

проект постановления о назначении в 2020 году именных стипендий Верховной Рады для молодых ученых – докторов наук.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура рассказывал нам, как будет работать парламент летом. По его словам, с середины июля до начала сентября будет 4-5 внеочередных заседаний Верховной Рады.

Смотрите также подробнее, как работала Рада на прошлом пленарном заседании:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама