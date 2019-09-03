Депутаты высказались о снятии неприкосновенности: за и против

Одни рассчитывают, что депутаты-преступники сядут в тюрьму, другие боятся преследований за политику

С депутатской неприкосновенностью покончено. Сегодня парламентарии лишили себя иммунитета. Теперь их можно привлечь к ответственности, не спрашивая согласия Верховной Рады.

Правда, за свои голосования в парламенте они, как и раньше, не будут отвечать. Действительно ли депутаты-преступники теперь окажутся в тюрьме, и не станет ли новый закон инструментом для сведения счетов с политическими оппонентами, разбирались "Сегодня".

Зал заседаний Верховной Рады заполнен с утра почти полностью. И все же и среди новых народных избранников нашлось три десятка прогульщиков. Главный вопрос сегодня: снятие неприкосновенности.

"Если депутат сбил человека или крышует добычу янтаря, или совершил иное уголовное преступление, он должен нести ответственность. Я обращаюсь ко всем депутатам – просто сделайте то, что вы обещали!" – обратился к народным избранникам Президент Украины Владимир Зеленский.

Большинство нардепов говорят, что поддерживают изменения в Конституцию. Но их можно будет обжаловать в суде. Мол, регламент нарушен. Ведь профильный комитет рассматривал законопроект накануне – в межсессионный период.

"Есть угроза, конечно, что это может стать основанием для того, чтобы в дальнейшем обращаться в КСУ по поводу легитимности принятого решения", – говорит народный депутат Украины, член фракции партии "Голос" Инна Совсун.

Но депутаты "Слуги народа" этого не боятся. Говорят: комитет собирался законно.

"Этот вопрос, кроме регламента, регулируется и законом о комитетах, где в статье 48 указано, что в межсессионный период есть возможность собрать комитет, если на этом настаивают более трети или половины членов комитета. Они обратились, и они провели", – заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Из статьи 80 Конституции Украины фактически убирают несколько предложений. Теперь, чтобы задержать депутата на месте преступления, или привлечь его к уголовной ответственности, согласие Верховной Рады не нужно. Но депутаты, как и раньше, не несут юридической ответственности за результаты голосования и высказывания в парламенте, за исключением оскорбления или клеветы.

"Украинский народ долгих 25 лет ждет отмены касты неприкасаемых. Я хочу поблагодарить парламент, что в качестве законопроекта по изменениям в Конституцию Украины был взят мой законопроект", – заявил народный депутат, лидер фракции партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

В то же время, некоторых депутатов беспокоит: не будут ли привлекать их за оскорбительные, по мнению оппонентов, высказывания, озвученные за пределами парламента.

"Теперь, если народный депутат на митинге или на телевизионном канале выскажет свое политическое мнение, то он может быть за это уголовно наказан. Это еще больше повышает ответственность власти сегодня", – заявил народный депутат Украины, член фракции партии "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

Однако политологи утверждают: свою позицию нардепы смогут выражать свободно.

"Есть такой термин – политический индемнитет. Если просто: депутата нельзя привлечь к ответственности за политику. За уголовные правонарушения можно, за политику – нет", – говорит политолог Владимир Фесенко.

Были среди избранников и опасения, что отсутствие иммунитета позволит сводить счеты с политическими оппонентами.

"Сейчас, когда этот институт неприкосновенности будет полностью упразднен, будет позволено президенту оказывать полное давление на депутатов с тем, чтобы они принимали его точку зрения. Это очень нехорошо", – заявил народный депутат Украины от партии "Оппозиционный блок".

Полтора часа горячих дискуссий и в конце закон о снятии неприкосновенности с нардепов набирает конституционное большинство голосов.

Изменения в Конституцию, отменяющие депутатскую неприкосновенность, должны вступить в силу с 1-го января следующего года.

Сегодня Верховная Рада приняла историческое решение, о котором говорилось в Украине многие годы – депутаты сняли с себя депутатскую неприкосновенность. Украинцы в восторге от этого события, а пользователи сети из России даже завидуют Украине. Новости "Сегодня" собрали подборку реакций из соцсетей – как политиков, так и простых людей.

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