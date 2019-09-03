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"Я медленно снимаю с тебя неприкосновенность": соцсети в восторге от решения Рады

3 сентября, 14:30

Даже россияне завидуют украинцам, так как в России трудно себе представить депутатов без политического иммунитета

/ Фото: president.gov.ua

Сегодня Верховная Рада приняла историческое решение, о котором говорилось в Украине многие годы – депутаты сняли с себя депутатскую неприкосновенность. Украинцы в восторге от этого события, а пользователи сети из России даже завидуют Украине. Новости "Сегодня" собрали подборку реакций из соцсетей – как политиков, так и простых людей.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду за голосование и четко дал понять, что теперь в украинском парламенте не будет касты неприкасаемых.

"Мы получили парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет "касты неприкасаемых", – сказал глава государства.

Пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко, который является инициатором принятого законопроекта, заявил, что его лично и его политическую силу не пугает снятие неприкосновенности.

Что говорят простые украинцы.

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Как сообщали новости "Сегодня", сегодня в парламент пришел президент Украины. Владимир Зеленский обратился к депутатам с призывом поддержать отмену неприкосновенности. Он объяснил, что в случае принятия закона у депутатов останется индемнитет, то есть они не будут нести ответственность за политические решения, за голосования и любые публичные выступления. Речь идет только о криминальных преступлениях. Также читайте, как голосовали депутаты в Раде за отмену неприкосновенности.

Видео: Facebook

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Рада депутаты соцсети неприкосновенность

Источник: Сегодня

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