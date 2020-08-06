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Десять дней "тишины": Зеленский лично осмотрел позиции ВСУ (видео)

6 августа, 16:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства отметил, что украинские воины в любой момент готовы ответить врагу

Боевики с начала перемирия провоцируют ВСУ, нарушая режим "тишины", однако президент Владимир Зеленский доволен, что ситуацию на фронте удалось немного стабилизировать и с начала перемирия нет потерь на передовой.

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Об этом он рассказал во время визита на Донбасс, передает Офис главы государства.

"Сейчас, в течение последних десяти дней, у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен прежде всего вам, что вы храните своих собратьев. И это важно. Важно, что выполняется режим "тишины". Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет хоть немного наступать, вы всегда дадите достойный отпор", – сказал он, обращаясь к украинским военным.

Зеленский отметил, что если бы режим "тишины" зависел только от Украины, то уже давно перешли бы к следующим шагам по завершению войны.

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"Самое главное, чего мы хотим, – выдержать этот режим "тишины". Каждый день просто не терять наших военных. Для нас это очень важно. Гарантировать ничего не могу, но скажу вам – мы все делаем, очень много всего делаем как в Украине, так и на встречах в "минском формате" и в режиме видеоконференции Трехсторонней контактной группы. Будем дальше держать кулаки", – сказал президент.

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Как сообщали новости "Сегодня", перед поездкой на передовую Зеленский раздал награды военным.

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Донбасс ВСУ Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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