Десять дней "тишины": Зеленский лично осмотрел позиции ВСУ (видео)

Боевики с начала перемирия провоцируют ВСУ, нарушая режим "тишины", однако президент Владимир Зеленский доволен, что ситуацию на фронте удалось немного стабилизировать и с начала перемирия нет потерь на передовой.
Об этом он рассказал во время визита на Донбасс, передает Офис главы государства.
"Сейчас, в течение последних десяти дней, у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен прежде всего вам, что вы храните своих собратьев. И это важно. Важно, что выполняется режим "тишины". Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет хоть немного наступать, вы всегда дадите достойный отпор", – сказал он, обращаясь к украинским военным.
Зеленский отметил, что если бы режим "тишины" зависел только от Украины, то уже давно перешли бы к следующим шагам по завершению войны.
"Самое главное, чего мы хотим, – выдержать этот режим "тишины". Каждый день просто не терять наших военных. Для нас это очень важно. Гарантировать ничего не могу, но скажу вам – мы все делаем, очень много всего делаем как в Украине, так и на встречах в "минском формате" и в режиме видеоконференции Трехсторонней контактной группы. Будем дальше держать кулаки", – сказал президент.
Как сообщали новости "Сегодня", перед поездкой на передовую Зеленский раздал награды военным.
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