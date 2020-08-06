Зеленский на Донбассе раздал награды военным: фото

Гарант отметил важный момент: за 10 дней на фронте нет погибших и раненых

Президент Владимир Зеленский вчера уже наградил посмертно пятерых бойцов ВСУ. А сегодня приехал в Донецкую область, где посетил открытие мемориала погибшим воинам и волонтерам, а также раздал награды военнослужащим.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

"Для меня большая честь быть здесь, на открытии такого памятника. Здесь написаны важные, откровенные героические наши украинские слова: "Мы сражаемся за то, чему нет цены во всем мире, – за Родину". У нас единственная Родина. Она одна у нас – Украина. И мы не можем ее потерять. И никогда не потеряем. Наоборот – вернем все домой", – заявил он после церемонии возложения цветов.

Зеленский также указал, что в течение последних десяти дней на фронте нет раненых и погибших. Однако отметил, что в случае наступления врага украинские военные смогут ответить.

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Также президент вручил государственные награды украинским защитникам, которые несут службу в зоне ООС. За личное мужество, проявленное во время боевых действий, и образцовое выполнение воинского долга Владимир Зеленский наградил военнослужащих орденом "За мужество" III степени и медалью "За воинскую службу Украине".

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Как сообщали новости "Сегодня", во время выступления перед журналистами Зеленский объяснил, почему включил Кравчука в переговоры по Донбассу. Глава государства считает, что сейчас у Украины мощная переговорная команда, и подтвердил, что в ней появится бывший премьер-министр Витольд Фокин.

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