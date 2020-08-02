Неделя перемирия на Донбассе: в ООС рассказали, как боевики провоцировали украинских военных

С начала режима полного прекращения огня на Донбассе потерь и ранений среди украинских бойцов нет. За эти семь дней боевики 14 раз обстреляли украинские позиции. В пресс-центре ООС сообщили, что эти обстрелы были провокацией.

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Таким образом вооруженные формирования Российской Федерации пытались заставить бойцов ВСУ отвечать огнем и обвинить Украину в срыве достигнутых договоренностей.

Факты вооруженной провокации зафиксировали в районах ответственности оперативно-тактических группировок "Восток" и "Север". Выстрелы были вблизи н. п. Водяное, Пивденное, Шумы, Новолуганское, Новотошковское, Орехово, Луганское и Пески. Боевики в основном применяли стрелковое вооружение, также стреляли из гранатомета.

"Понимая настоящие коварные намерения противника, украинские воины в течение недели на провокации не реагировали. В течение последних семи дней на участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не было. Сейчас ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – говорится в сообщении.

Также известно, что с начала текущего дня на Донбассе было тихо. При этом в ООС подчеркнули, что украинские военные готовы к реагированию и могут дать отпор противнику.

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Напомним, 1 августа на линии соприкосновения зафиксировали три нарушения режима тишины, правда, все обстрелы были неприцельными.

Кроме того, ранее сообщалось, что международные партнеры Украины будут немедленно проинформированы, если враг нарушит договоренности о режиме прекращении огня на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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